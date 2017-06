Cameroun, Devoir de mémoire : Une stèle pour les victimes du drame d’Eseka :: CAMEROON L’accident ferroviaire survenu le 21 octobre 2016 à Eseka restera l’un qui aura marqué le Cameroun sous le renouveau. Des voix se sont élevées pour dénoncer le silence de Paul Biya, le président. Il fallait qu’il aille sur les lieux du drame pour réconforter les familles des nombreuses victimes. Fidele à lui-même, le president a repondu par un discours. De sa poche, il a debloqué un milliard pour venir au secours des victimes. Et puis, pour rester dans l’histoire, il a decidé de construire une stele en la mémoire des victimes. Dans un communiqué parvenu à notre redaction, le ministre des arts et la culture donne les contours.

#LaccidentFerroviaire Le communiqué du ministère des Arts et de la Culture parvenu à notre Rédaction.

En application des très hautes directives du président de la République, Son Excellence

Paul Biya et sous l’égide du Premier ministre, chef du gouvernement, le ministre des Arts et de la Culture, organise un concours intitulé Concours artistique national pour la conception

de la maquette d’une stèle du souvenir à Eséka. Le dessin de la maquette de la stèle destinée à la commémoration de l’accident ferroviaire du 21 octobre 2016 à Eséka, doit intégrer l’aménagement de l’ensemble du site du monument, d’une superficie comprise entre 2000 et 2500 m2.

Le dit concours est ouvert à compter du 20 juin 2017 à tous les Camerounais, résidant au Cameroun ou à l’étranger, sans limitation d’âge. La date limite de recevabilité des can didatures, soumises en français ou en anglais, est fixée au 21 juillet 2017 à 15h30, au ministère des Arts et de la Culture ou dans ses services déconcentrés.

Les fiches d’inscription, le règlement du concours ainsi que d’autres informations com plémentaires sont disponibles au ministère des Arts et de la Culture (direction du patrimoine culturel), dans les délégations régionales et départementales des Arts et de la Culture, ou peuvent aussi être téléchargés sur le site Internet www.steleseka.com.

Le ministre des Arts et de la Culture,

(é) Pr Narcisse MOUELE KOMBI