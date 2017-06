CAMEROUN :: Décès de Monseigneur Bala : Garde à vue levée pour le chauffeur et le gardien :: CAMEROON Les deux hommes étaient interpellés depuis l’ouverture de l’enquête judiciaire.

#MathieuN Le 2 juin dernier, le procureur général près la Cour d’appel du Centre rendait public un communiqué annonçant l’ouverture d’une enquête judiciaire « pour mort suspecte » suite à la découverte, le même jour, de la dépouille de Monseigneur Jean-Marie Benoit Bala, évêque de Bafia, extraite des eaux de la Sanaga.

Que sait-on 17 jours après l’ouverture de l’enquête judiciaire diligentée par la direction de la police judiciaire et le service central des recherches judiciaires de la gendarmerie placée sous l’autorité des procureurs de la République près les tribunaux de Bafia et de Monatélé ? Les sources du Jour indiquent que la garde à vue du gardien de l’évêché de Bafia, Ibrahim A. et du chauffeur, Mathieu N. a été levée la semaine dernière. Les deux hommes ont recouvré la liberté mais restent à la disposition de l’enquête.

Pour faire simple, c’est une sorte de liberté sous présentation de garants, confient nos sources qui présagent une enquête longue. Il faut rappeler que quelques heures après la découverte du corps de Monseigneur Bala, un gardien du diocèse de Bafia, Ibrahim A. et un chauffeur, Mathieu N. avaient en effet été interpellés avant d’être placés en garde-àvue à Yaoundé.

Celle-ci au finish a duré une dizaine de jours. Rien n’a pour l’instant filtré de cette garde-à-vue de deux personnes proches de l’entourage immédiat de l’évêque décédé. Nos sources confient néanmoins que les auditions de plusieurs personnes se poursuivent. De sources proches de la famille du défunt, le programme des obsèques n’est pas encore disponible, « les réunions préparatoires se poursuivent », confie au Jour un parent de l’évêque.

Le corps de Monseigneur Jean Marie Benoît Bala, 58 ans, évêque du diocèse de Bafia, disparu dans la nuit du 30 mai dernier, a été retrouvé le vendredi 2 juin, dans le fleuve Sanaga, au lieu-dit Tsang par Monatélé. Le corps après identification a été déposé à la morgue de l’hôpital général de Yaoundé. La voiture de l'évêque avait été retrouvée sur le pont de la Sanaga à Ebebda avec à l'intérieur ses pièces personnelles et ce message étrange écrit sur une feuille de papier : "Je suis dans l'eau".

La semaine dernière, la conférence épiscopale du Cameroun a affirmé que l’évêque catholique Mgr Bala «a été brutalement assassiné». Dans une déclaration tonitruante, l’épiscopat a dénoncé un«crime odieux et insupportable» et a demandé «que soit faite la lumière complète sur les circonstances et les mobiles de l’homicide de Mgr Bala, et que les coupables soient identifiés et remis à la justice pour être jugés selon la loi».

Selon les évêques camerounais, le clergé «est persécuté dans le pays». Au moins 12 prêtres et deux religieuses sont morts depuis plus de 30 ans. Le 10 mai dernier déjà, le Père Armel Collins Ndjama, le recteur du séminaire de Bafia, avait été retrouvé mort dans sa chambre à l’évêché de Bafia.