CAMEROUN :: Hugo Broos : « On s’améliore petit à petit » :: CAMEROON Comment appréciez-vous le jeu produit par votre équipe face au Chili ?

Nous avons assisté à un bon et beau match. On a commencé la partie avec des hésitations et avec un peu de malchance. On aurait pu prendre plusieurs buts dans les 20 premières minutes. On a ensuite repris le match en main. Heureusement, le premier but a été annulé en première mi-temps. En seconde période, nous avons été mieux et c’est dommage qu’on encaisse ces buts dans les dernières minutes.

#Nous Avons A certains moments, on a vraiment bien joué, en faisant circuler le ballon. Il est vrai qu’il a manqué un peu de danger devant le but chilien mais à part ça, je suis content. Je suis déçu du résultat mais pas de la performance de mes joueurs. Nous étions trop près de notre but. Après, on a joué un peu plus vers l’avant. Ça nous a fait du bien et ça a posé des problèmes à cette équipe chilienne.

Pourquoi avoir attendu pour procéder aux changements alors que sur le terrain, certains semblaient émoussés ?

Si tout va bien sur le terrain, pourquoi changer ? Il n’y avait aucune raison de remplacer des joueurs. A ce moment-là, nous étions la meilleure équipe sur le terrain. Concernant Moukandjo, on lui a demandé si ça allait, il a dit oui. Anguissa était blessé et a demandé à être remplacé. Le coach chilien a effectué des changements car ça n’allait pas comme il fallait pour lui. Il voulait gagner et il a essayé des choses.

Ce que nous avons fait après le 1-0. On a aussi changé mais le résultat n’était pas le même. Je vais redire ce que j’ai dit avant le tournoi : on a une jeune équipe qui a besoin de tournois pareils. C’est comme cela qu’on gagne en expérience pour devenir meilleur. Quand tu joues contre la 4e meilleure équipe au monde, il y a une différence de 28 places, donc dans la qualité et l’expérience. Dans ce sens-là, je suis content d’être là et qu’on ait pris confiance en deuxième mi-temps. On ne va pas brûler les étapes mais améliorer petit à petit. Avec des compétitions pareilles, ça peut aller plus vite.

Quel avis sur la vidéo qui a été utilisée à trois reprises durant la rencontre de dimanche ?

On a clairement des matchs différents mais je pense qu’à certains moments, ce n’est pas agréable. Quand tu vois le but annulé à juste titre en première mi-temps, tu constates que ça a un peu cassé le rythme du Chili.

C’est aussi une question de sentiment. Vous allez dans les vestiaires après avoir pensé marquer. J’espère que la vidéo n’interviendra plus trop dans le match parce que ça casse le rythme pour les deux équipes.