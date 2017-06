Cameroun, Hommage à un parlementaire d’exception: Le Sénateur Pierre Flambeau Ngayap :: CAMEROON Pour un événement rare et admirable, c’en est un, un qui fera date et qui de toute évidence, donnera à réfléchir à de nombreux autres représentants du peuple, qu’ils aient été régulièrement élus, nommés, ou élus avec quelques réserves.

#PierreFlambeauNgayap En effet ce 19 juin 2017, le Dr Pierre Flambeau Ngayap, Sénateur et secrétaire général de l’Union nationale pour la démocratie et le progrès (UNDP), a convié autour d’un banquet dans la prestigieuse salle des cérémonies du Hilton Hôtel à Yaoundé, un parterre de personnalités représentant diverses couches de la société camerounaise : des sommités politiques aux leaders d’opinion, en passant par d’éminents hommes des médias et des citoyens tout à fait ordinaires.

Le sénateur entendait présenter à ses convives, le bilan de quatre années de travail en tant que représentant du peuple. Il importe de rappeler que Pierre Flambeau Ngayap est d’abord un intellectuel et un écrivain de renom, essayiste politique à qui on doit l’un des tous premiers livres de réflexion sur le régime politique camerounais : Cameroun, qui gouverne ? C’est aussi un pharmacien bien connu qui fut un temps président de l’ordre.

Politicien patient et rompu aux épreuves, y compris à des humiliations qu’il aura traversées avec calme, sagesse et courage, cet ingénieux négociateur qui a été d’abord à la coordination des années de braise, avant de se révéler ensuite en négociateur téméraire et apprécié des accords scellés entre le RDPC et son parti, il a comblé les attentes de ses convives par un exposé liminaire et limpide sur son hyperactivité au sein de la. Plus de 80 questions en quatre ans, et de nombreuses initiatives dans le façonnement de nos lois.

Et comme si le tableau de chasse interne ne suffisait pas, l’on a découvert les bienfaits d’une compétence avérée et multidisciplinaire, dont le résultat se traduit concrètement par de multiples sollicitations internationales, pour autant de lauriers conquis et sauvegardés. Les convives ont en plus eu l’honneur de se voir présentés, un livre de référence dont il est l’auteur sur le droit parlementaire, avec une véritable leçon qu’en a tiré, un jeune enseignant de l’université de Yaoundé-Soa, où le Sénateur contribue par ailleurs à la formation des apprenants juristes. Quoi que l’on en dise, cette soirée restera mémorable, tant on aura appris sur le statut, l’intérêt et la substance de la chambre, et du parlementarisme en général, grâce au tact didactique et limpide du Sénateur.

Aussi, c’est très légitimement que la Commission indépendante contre la corruption et la discrimination, loue l’initiative du Sénateur Pierre Flambeau Ngayap, laquelle se situe dans un processus qu’il avait déjà initié, en entretenant ses compatriotes à Douala quelques mois après son entrée à la chambre haute. L’exemple nous enchante et interpelle./.