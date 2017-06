Cameroun: Cinq points prouvant l'illégitimité du régime actuel :: CAMEROON Le régime de Biya est illégitime pour avoir déçu son peuple, comme nous le démontrerons en cinq dans cet article et dans les articles à venir.

#GrandeMajorité Point n ° 1 : le plus grand bonheur au plus petit nombre (tradition utilitaire)

Pour qu'un régime soit légitime selon la science politique pure, il doit fournir le plus grand bonheur au plus grand nombre de la population (Tradition utilitaire). Cela n'est pas le cas au Cameroun. Le plus grand nombre de la population est frustré et pris en otage par très peu de gens appelés l'élite.

L'élite est constituée de ministres, directeurs et autres responsables du gouvernement et des hommes et femmes d’affaire appartenant au parti présidentiel, le RDPC. Seuls ceux qui font allégeance au président en se joignant à son parti et en chantant ses louanges ou en n'adhérant pas ouvertement à un autre parti, ou du moins en faisant semblant d'appartenir à un autre parti (au point de faire assassiner ses amis), trouvent leur chemin vers le bonheur. Ceci montre une absence criarde de démocratie.

La démocratie a son essence dans la diversité et la pluralité des opinions et des visions. Le peuple est le maître de la démocratie. Mais quand une personne ou un groupe de personnes deviennent des façonneurs de la démocratie, la démocratie s’en est égarée. Le régime qui promeut ce type de système est dictatorial. Les camerounais n'ont pas élu un dictateur, mais un soi-disant démocrate dans le sens de suivre et de promouvoir les principes républicains d'un gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple.

Contre-argument

Vous vous direz certainement que le bonheur est relatif et qu’il ne peut pas être mesuré de la même manière par tout le monde. Peut-être. D’ailleurs, si vous me demandiez de donner une définition appropriée de ce qu’est le bonheur, sans doute je n’aurais pas la tâche facile. De même, si vous me demandiez de dire par quel outil ou unité de valeur l’on mesure le bonheur, la tâche serait ardue. En outre, je vous concède de penser que le bonheur des uns peut devenir le malheur des autres et vice versa.

Personne ne donnera jamais une conclusion entièrement satisfaisante à ces arguments. Pas de sitôt. C'est pourquoi nous ne pouvons pas consacrer ici le temps de tenter de démontrer l'indémontrable. Mais nous sommes heureux de savoir que ceux qui reconnaissent les souffrances du plus grand nombre des camerounais et ceux qui peuvent nier ces souffrances accepteront quand même qu'il y a des indicateurs de ce qui apporte le bonheur chez un peuple. Cela étant dit, essayons donc d’élaborer une explication simple et sans état d’âme sur les conditions de vie de la majorité des camerounais.

1. La santé

La grande majorité des camerounais n’a pas de couverture médicale. Vous n’avez pas besoin de croquis pour le comprendre.

2. Une éducation adéquate

La grande majorité des camerounais n’a pas accès à une éducation appropriée. Une éducation appropriée (ou adéquate) ici signifie une taille de classe plus petite, la présence de laboratoires équipés, l'accès aux ordinateurs, un système de formation au leadership par opposition à un système de formation de disciples. Voyez-vous, les camerounais sont formés pour obéir aux ordres et de moins en moins pour diriger, c'est pourquoi la pensée critique est inexistante dans le système, pour ne parler que d’un aspect.

3. Les opportunités d'affaires

La grande majorité des camerounais ne peut pas commencer une entreprise et prospérer parce que le système est sous écrou.

4. La communication et les télécommunications

La grande majorité des camerounais ne peut s'exprimer sans courir le risque de persécution. La grande majorité des camerounais n'a pas accès à l’Internet (seulement moins de 1 p. 100 ont l’Internet en permanence) et la connectivité du pays est très basse. Demandez aux gens du Nord-Ouest et du Sud-Ouest et vous comprendrez ce que la persécution gouvernementale peut faire à une carrière, une famille ou à une communauté.

5. Le système de transport et de navettage

En 2013 encore, la grande majorité des camerounais était coupée du reste du pays et du reste du monde par manque de routes (seulement 4.108 km de routes goudronnées), des chemins de fer (987 Km) et des aéroports (seuls deux répondent aux normes internationales).

6. Le chômage et le sous-emploi

des Camerounais est au chômage ou au sous-emploi. En fait, 30 pour cent de la main-d'œuvre est au chômage. 70 pour cent de la main-d'œuvre est dans l'agriculture, et il n'y a guère d'aide pour le secteur agricole.

Nous pouvons nous étendre en long et en large sur ce sujet, mais ces six points en eux seuls démontrent déjà que le bonheur est une réalité lointaine (pour ne pas dire plus) pour le plus grand nombre de la population camerounaise. Si nous oublions tout, rappelons-nous les trois choses qui contribuent au bonheur à savoir la santé, le travail et la famille. Traditionnellement on dit que trois choses constituent au bonheur : la santé, le travail et la famille. Or, nous savons déjà que la grande majorité des camerounais ne peut pas se payer des factures médicales pour la santé, elle ne peut pas trouver un emploi décent et elle ne peut pas commencer ou avoir une famille économiquement stable. Ceci est une preuve simple que la majorité est privée de bonheur au Cameroun.

A suivre.