Cameroun,Promotion de la protection de l’environnement : Des journalistes primés le 15 juin dernier à Yaoundé :: CAMEROON Ils ont pour certains, reçu des chèques de 500 000 FCFA lors de l’édition 2016 du Forest awards media (Forma), une initiative de Forêts et développement rural (Foder) et ses partenaires.

#000Fcfa Viviane Bahoken, Ebenezer Ndiki, Eugene Ndi et Pierre Nka, Madeleine Nguenga. Voilà en une phrase, les cinq confrères qui jeudi dernier à Yaoundé, ont été déclarés vainqueurs de la 3ème édition du prix Forma. Les heureux lauréats qui ont chacun reçu un chèque de 500 000 FCFA, ont été primés pour leur engagement journalistique à promouvoir la préservation de la nature.

Conseiller technique N°2 au ministère de la Communication, Mabou Mabou qui a assuré le présidium de la cérémonie à laquelle ont pris part plusieurs diplomates et représentants d’organisations de défense de la nature comme Wwf, a parlé de la nécessité de préserver la Terre des affres de certaines actions nocives de l’Homme. « Le rôle des médias est donc très important dans ce domaine. Promouvoir de bonnes relations entre l’être humain et la nature, est plus que du journalisme. Mieux c’est même une idéologie, un militantisme un combat », a en ce qui le concerne, déclaré le Prof Laurent Charles Boyomo Assala le (perpétuel ?) président du jury du prix Forma.

La remise des prix a ainsi consacré dans la catégorie presse en ligne, Madeleine Nguenga du blog « madyngeunga.over.blog.com ». Le cyber journaliste, a regagné sa maison, avec un chèque de 500 000 FCFA.

Dans la catégorie presse écrite, Eugene Ndi de l’hebdomadaire anglophone Eden Newspaper, s’est arraché le précieux chèque d’un demi-million FCFA.

Côté télévision, c’est Viviane Bahoken d’Africa 24 qui, empoche le pactole.

Chez nos confrères de la radio, c’est Ebenezer Ndiki de la Radio Tiemeni Siantou (Rts), qui empoche 500 000 FCFA.

Et dernière catégorie et non des moindres, celle relative au prix sur redevance forestière annuelle (Rfa). La distinction, est revenue à Pierre Nka du Quotidien de l’Economie.

Vivement la 4ème édition du prix Forma en 2018, et que les Hommes de médias de tous types, de par leur engagement à œuvrer pour la protection de la nature, postulent plus encore.

Camer.be vous propose quelques superbes images de cette cérémonie qu’a abritée un chic hôtel de Yaoundé jeudi dernier.