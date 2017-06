CAMEROUN :: LA COUPE AVEC… LAURENCE FOTSO :: CAMEROON «La matérialisation de la vision du président est palpable sur le terrain»

#FanId Chef du département Communication et Marketing à la Fédération camerounaise de football (Fécafoot), elle présente les contours et les avantages du programme « Fan Id » dédié aux spectateurs.

Quelles dispositions avez-vous prises en vue de la Coupe des confédérations ?

La Fécafoot accompagne constamment les journalistes partout où elle va, elle prend toujours les dispositions afin que les médias puissent être présents pour relayer l’info. Nous avons instauré un système de rotation à la fédération pour permettre à tous les journalistes de nous accompagner. Nous voulons contribuer au déploiement de tous les maillons de la chaîne. Nous faisons du lobbying auprès des ministères des Sports et de la Communication afin que toutes ces stratégies soient véritablement mises à contribution.

Avez-vous le sentiment que quelque chose a changé sur le plan de communication depuis que l’exécutif actuel a pris le pouvoir?

C’est avec beaucoup de fierté que je fais partie de cette équipe qui continue d’écrire l’histoire du football camerounais. Il y a une bonne stratégie mise en place par l’exécutif présent et une bonne vision. Au niveau des équipes nationales, il faudrait être aveugle ou alors être de mauvaise foi pour ne pas constater ces changements positifs et cette avancée considérable dans le processus de transformation de notre football. Bien que le résultat le plus parlant soit la victoire à la Can, faut-il constater que toutes les catégories inférieures ont renoué avec les compétitions africaines et internationales.

La fédération ne recule devant rien, ne lésine sur aucun moyen pour permettre l’épanouissement des jeunes qui ont choisi le football comme métier. La matérialisation de la vision qui avait été présentée par le Président Tombi dans sa profession de foi est palpable sur le terrain et cela grâce évidemment à l’Etat qui s’est véritablement impliqué afin que les objectifs soient atteints. A coté de ce grand partenaire important qu’est l’Etat, il y a le public qui a joué une grande partition.

C’est quoi le programme dit Fan Id

Le Fan Id est un programme qui est tout à fait nouveau. C’est la première fois qu’un t’el programme est mis sur pied lors d’une compétition de la fédération internationale de football association (Fifa). Pour la Coupe des confédérations qui est un galop d’essai pour la coupe du monde, le comité local d’organisation(Russie) et la Fifa ont essayé de voir dans quelle mesure ce programme pourrait avoir du succès ou être amélioré. Ce programme est une sorte d’accréditation du supporter pour cette compétition. Il est question ici qu’en plus des tickets des stades, tous ceux qui auront accès au stade devront être identifiés.

Fan Id, vous avez votre billet ; vous vous enregistrez dans le système qui est mis sur pied pour délivrer ces cartes d’accréditations. Ceci est fait pour identifier toutes personnes qui seront au stade. Comme vous le savez, il y’a des accréditations pour les journalistes et cela a toujours été de tradition. Il y’a des accréditations pour des délégations sportives qui prennent part à la compétition, et maintenant, comme nouveauté cette année en Russie, une accréditation pour toutes les personnes qui auront accès au stade avec un billet de spectateur ou de supporteur.

Quel sort est réservé à celui qui a un ticket du match, mais qui n’aurait pas pu s’accréditer comme étant Fan Id ?

Il faut dire que l’accès au stade se fait maintenant sur la base de deux documents. Primo : le ticket acheté pour le match. Et justement, cette carte d’accréditation qui est une forme d’identification. Et c’est pour cela qu’il est appelé Fan Id. Si vous avez un de ces documents et pas l’autre, vous ne pouvez donc pas avoir accès au stade.

Avez-vous la garantie de ce que les Camerounais, les Africains et le reste des fans du football aient été suffisamment informés à ces conditionnalités ?

Tout à fait ! Il y’a la communication qui est faite par le comité local d’organisation à travers la Fifa et les différentes ambassades. Lorsqu’on organise ce genre de compétition, on s’appui toujours sur les missions diplomatiques basées dans le pays organisateur. Nous pensons que la communication à été faite et continuons justement nous-mêmes à le démontrer sur le terrain. Et surtout, avec la présence du trophée du 1er au 2 juin à Yaoundé [et à travers l’ensemble des huit pays qualifiés pour cette phase finale de la coupe des confédérations. Ndlr]. Le fait que cette compétition semble être beaucoup plus concrète nous amène à accompagner ces différentes actions dans la sensibilisation de ce programme. Il appartient bien sûr au comité local d’organisation de faire une grande sensibilisation et nous sommes des partenaires.