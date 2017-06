COMMUNIQUÉ DE LA DIASPORA PATRIOTIQUE CAMEROUNAISE SUR LE FORUM DE YAOUNDÉ :: CAMEROON Suite aux interventions paniquées teintées de menaces d’incidence diplomatique des autorités camerounaises auprès des autorités burkinabè puis ivoiriennes, le Forum International de la Diaspora patriotique camerounaise qui devait se tenir les 25, 26 et 27 mai 2017, d’abord à Ouagadougou puis à Abidjan, a en fin de compte été interdit dans l’un et l’autre de ces deux pays d’Afrique.

#DiasporaPatriotiqueCamerounaise Ce forum devait rassembler l’essentiel de ce que la Diaspora patriotique camerounaise compte comme militants engagés et d’acteurs non politisés mais soucieux d’apporter leur contribution au véritable changement dont le Cameroun a instamment besoin. Ces interdictions démontrent encore une fois le caractère dictatorial du régime incarné par M. Biya, qui veut toujours faire taire les voix dissonantes. Toutefois, ce Forum aura bien lieu avant fin 2017.

Dans le même temps, un soi-disant Forum de la Diaspora (FODIAS), organisé par le Ministre RDPC des Relations Extérieures est censé se tenir à Yaoundé du 28 au 30 juin 2017. Un forum abondamment vanté par les sections RDPC en diaspora ainsi que par les ambassades du Cameroun, mais qui en réalité n’est qu’une mafia de financement de projets et dont le but est de clientéliser les plus opportunistes des Camerounais de la diaspora, de récompenser les griots du « Chef de l’Etat », si ce n’est tout simplement pas pour torpiller les efforts de la Diaspora patriotique.

La Diaspora Patriotique Camerounaise, soucieuse des intérêts des Camerounais dans leur globalité, défie cependant le régime RDPC-Biya, à l’occasion de son « Forum de la diaspora », d’accorder ENFIN la DOUBLE NATIONALITE tant demandée par la quasi-totalité des Camerounais de la diaspora, proches du pouvoir y compris, et que toutes les organisations patriotiques de la diaspora n’ont cessé de réclamer depuis bientôt 15 ans.

La Diaspora Patriotique Camerounaise, malgré ce défi lancé sur la double nationalité qui ne nécessite d’ailleurs aucun Forum pour être octroyée, appelle les Camerounaises et les Camerounais de la diaspora à boycotter ledit Forum de Yaoundé. Y participer, c’est se rendre complice des très nombreuses souffrances et oppressions que le régime de M. Paul Barthélemy Biya inflige depuis plus de trois décennies au peuple camerounais :

les intolérables discriminations subies par nos compatriotes du Nord-Ouest et du Sud-Ouest sur les plans administratif, linguistique et politique et désignées aujourd’hui comme le « Problème anglophone » ;

les exactions et les violations des libertés fondamentales que le régime dictatorial et sanguinaire RDPC-Biya fait subir aux populations camerounaises en général, et en particulier ces derniers mois à celles du Nord-Ouest et du Sud-Ouest et à leurs leaders ;

la répression des acteurs de terrain tels que le sont les récents déplacements punitifs des responsables du Syndicat des Médecins du Cameroun(SYMEC). Ces mutations de spécialistes vers des zones dénuées de tout matériel médical, les rendent inopérants pour remplir leurs missions de santé sont un crime contre la santé de nos populations.

les répressions récurrentes des enseignants constamment frustrés, qui exercent une profession noble et capitale pour l’éducation de la jeunesse, gage de l’avenir du pays et responsable du Cameroun de demain ;

les violations permanentes des droits humains et la paupérisation programmée du peuple camerounais pour en faire un peuple affaibli, passif et habitué au malheur ;

la violation des droits politiques par un code électoral inique et un calendrier incertain.

Ces atteintes à la cohésion nationale, à la santé des populations, à l’éducation de la jeunesse et aux droits humains fondamentaux, ne peuvent indéfiniment continuer sans que nous, Camerounais de la diaspora, qui vivons toutes ces souffrances par familles interposées, ne nous mobilisions, même avec la limite de la distance, pour que ça cesse ! Le changement doit être radical, et il passe par une mobilisation de toutes et de tous, en diaspora comme dans le pays.

Pour la Diaspora Patriotique Camerounaise,

La Co-présidence du comité d’organisation du Forum Mr Jean Genestar Priso

Prof. Thierry Amougou

Dr. Moïse Essoh

Général Robert Waffo Wanto

Pour la DOUBLE NATIONALITE enfin octroyée ;Pour une Diaspora camerounaise véritablement patriotique et non opportuniste ;Pour une alternance et une alternative au Cameroun ;C’est ensemble que nous réussirons !Vive le Cameroun !