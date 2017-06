   Cameroun: Compte rendu sommaire de la dernière parodie de procès des détenus politiques Abdoulaye Harissou et Aboubakar Sidiki, devant le Tribunal militaire de Yaoundé :: CAMEROON

style="width:750px;height:auto;"Tribunal militaire de Yaoundé, Jeudi 15 juin 2017. 10h30, Tout le monde est là: le commissaire du gouvernement, les accusés, leurs conseils, les assesseurs. Seul le Président de séance Gabriel IROUME manque à l'appel. 11h00: arrivent dans la salle deux des avocats de la défense en provenance d'une audience civile à la cour d'appel qui s'est achevée vers 10h30 et à laquelle participait M. Gabriel IROUME. Son arrivée éminente est annoncée.

#GabrielIROUME 13h00: le juge Gabriel IROUME n'est toujours pas là. Les avocats en guise de protestation quittent la salle d'audience, laissant le soin à une de leur collègue de leur faire le compte-rendu le moment venu.

Face à l'indignation de maître MODO qui cherche à comprendre les raisons de l'absence du juge Gabriel IROUME, la présidente du Tribunal militaire Mme ABEGA BEZOA épouse EKO EKO (Directeur Général de la Direction Générale du Renseignement Extérieur -DGRE) déclare «ne pas connaître le motif de l'absence du président de séance, car il n'a présenté aucune excuse, comme il l'avait précédemment fait la veille de l'audience du 12 mai 2017»

13h35: La Présidente du Tribunal militaire Mme ABEGA BEZOA épouse EKO EKO (Directeur Général de la Direction Générale du Renseignement Extérieur -DGRE) renvoie l'affaire au 14 juillet 2017 pour «composition régulière du Tribunal»,, exactement dans les mêmes termes que le 12 mai 2017.

L'interminable parodie de procès peut donc continuer...The show must go on Mr. Paul Biya.

Pétition: Pour la libération immédiate de Me Abdoulaye Harissou et M. Aboubakar Sidiki http://www.mesopinions.com/petition/politique/cameroun-liberation-abdoulaye-harissou-aboubakar-sidiki/30239

Le Comité de Libération des Prisonniers Politiques (CL2P)

http://www.cl2p.org