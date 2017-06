Coupe des Confédérations: Les lions indomptables du Cameroun s'inclinent 2-0 face au Chili. :: CAMEROON Le Chili réussi ses débuts dans la Coupe des Confédérations, en battant le Cameroun (2-0), grâce à des buts de Vidal (81e) et Vargas (90e+2).

#LassistanceVidéo Alors que la physionomie de la rencontre semblait se diriger vers un match nul,les Chiliens Alexis Sanchez et Arturo Vidal, ont fait vibrer dans le bon sens les filets de Fabrice Ondoua, le gardien de but camerounais

L'attaquant d'Arsenal, remplaçant au coup d'envoi, a délivré un centre bien armé pour le milieu du Bayern, qui a catapulté de la tête la balle dans les filets (81e).

Dans le temps additionnel, Sanchez s'est échappé dans le dos de la défense camerounaise pour se présenter seul face à Fabrice Ondoa. S'il a perdu son duel par un tir repoussé par la defense camerounaise, Eduardo Vargas a bien suivi pour inscrire le but du break (90e+2).

L'arbitrage vidéo

Pour la première fois dans un tournoi international, l’assistance vidéo pour l’arbitrage a conduit à influer sur la validation ou non de buts.

Le Portugal et le Chili ont vu chacun un but annulé (inscrits par Pepe et Vargas), pour des positions de hors-jeu à chaque fois.

Le Chili a connu l’émotion inverse, lorsque le but de Vargas a dans un premier temps été refusé. Il a ensuite été validé par l’arbitre après le recours à l’assistance vidéo.