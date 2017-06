Cameroun: Hommages de Martin Camus à DIEUDONNÉ TINE PIGUI... :: CAMEROON Je ne sais pas s'il s'agissait d'une buée d'admiration ou d'émerveillement qui enveloppait mes yeux quand aux premières heures de la télévision au Cameroun, je voyais ton image défiler...Ce que je sais au moins, c'est que tu parlais comme le livre, une qualité en voie de disparition sur les écrans au Cameroun...

#ExcrémentsD'informationsRamassés À une époque où le sattelite n'arrosait pas les ménages comme aujourd'hui, tu étais nos yeux braqués sur le sattelite...Yasser Arafat, Isak Rabbin, Ronald Reagan et autres Peter Botha, nous avons appris les premières notes de leurs histoires au bout de tes lèvres...

Ça peut paraître banal aujourd'hui, mais nous ne savions du Monde que ce que tes yeux regardaient. Ces REGARDS SUR LE MONDE ont bercé notre enfance. Aujourd'hui que la lecture des depêches d'agences et des excréments d'informations ramassés sur les réseaux sociaux sans la touche journalistique et personnelle nécessaire est érigée comme une règle de competence et de qualité, tu faisais de l'actualité internationale une denrée proche de nous, necessaire et bien triée pour notre digestion informationnelle.

Sans internet...sans des chaines d'informations à tous les coins du zapping...bref, tu étais unique. Parceque au même moment, une légende accompagnait tes performances...et il se racontait que tu étais survivant d'une maladie qui tuait au plus tard à 17 ans...Tu étais donc une légende autour de laquelle s'imbriquaient talents et mystères...le génie ne s'en va pas, parceque tu nous l'a transmis par la magie du tube cathodique.

Qu'elle est lointaine, l'époque où on s'asseyait devant la mire à couleur, attendant à travers les secondes que nous comptions au même moment que la mire affichait l'horloge, esperant voir ton beau visage et ton phrasé unique...comme Dénise Epotè...comme Eric Chinje...comme Charles Ndongo...Comme Joseph Anderson Le...comme Akwanka Joe Ndifor, Elvis Kemayo ou Foly Dirane...Ce n'était pas que de l'emerveillement parcequ'on découvrait la télévision, c'était le talent que vous affichiez...et la barre était tellement haut qu'aujourd'hui en l'absence des prouesses identiques ou supérieures, on a l'impression d'avoir regressé, alors que la théorie est simple, on ne remplace pas les GÉNIES...Va en paix DIEUDONNÉ TINE PIGUI...