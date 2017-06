La question que nous nous posons tous est celle de savoir ce qui expliquerait l’échec des partis d?opposition au Cameroun . Telle est la question de la semaine. Pour toute remarque et suggestion, vous pouvez prendre attache avec nous à webmaster@camer.be ou seumo@hotmail.com Nous vous remercions pour votre fidelité. Bon débat, bon dimanche et à dimanche

Quand on y regarde de près cette scène de mépris de l'opposition vis-à-vis de l'opposition, l'on constate que dans la plupart des cas, ce sont des partis politiques de l'opposition nouvellement crées et incapables de mobiliser qui entretiennent le flou afin de donner les chances au parti au pouvoir de remporter à chaque consultation électorale.

A l'Est, c'est le FFR qui est vu d'un mauvais oeil par le PLC etc..

Aujourd’hui, chose curieuse les partis d?opposition divisés en interne et certains faisant les yeux doux au Rdpc, s’éloignent de plus en plus de l’enjeu majeur qui est l’accession au pouvoir.

En 2004, l’écart s’est davantage creusé entre le vainqueur, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais (70,92%) et son suivant, le Social democratic front (17,40%). Sept ans plus tard, en 2011, il va encore s’accélérer. Le Rdpc rafle 77, 99%, tandis que le Sdf n’a pu obtenir que 10,71% des suffrages exprimés.

Dans un environnement dictatorial comme c'est le cas au Cameroun, les partis d'opposition ne peuvent pas recruter et s'épanouïr. Il faut attendre que Mr. Biya ne soit plus là pour espèrer reposer cette question. Pour l'instant. les gens ont peur de s'opposer non au RDPC, mais à l'état qui nourrit le citoyen au risque de perdre ses libertés. J'ai par exemple perdu mon salaire et mon poste parceque j'avais adhèré à un parti d'opposition et ai failli être éliminé physiquement juste pour cela-c'est tout dire.

"Attendre que Paul BIYA ne soit plus là" est une très mauvaise stratégie.



En attendant, la situation se dégrade sur tous les plans; et lorsqu'il ne sera plus là, un individu de son camp le remplacera.

Ce remplaçant fera pire que lui en termes d'oppression pour s'imposer.



Et "Dieu nous prêtant vie", vous direz d'attendre que celui-là ne soit plus président pour espérer un changement.



Il faut agir.



Il faut renverser le régime néo colon.

Ce régime qui a confisqué l'appareil d'État et se prend pour l'État du Cameroun.



Nous devons renverser le régime néo colon.