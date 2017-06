France- Cameroun, SPORT:LES LIONNES INDOMPTABLES du BASKETBALL, de PASSAGE à NANTES Tout récemment de passage en France après un mini-tournois en Italie,quelques Lionnes Indomptables se sont attardées à Nantes,où se déroulait une exposition consacrée à la Traite Négrière.

#MomentLudique Cette pose a été l'occasion pour les trois Américano-Camerounaises de se confier sur le plateau de JMTV+, un moment ludique pendant lequel Britnay,Ramses et Julienne nous racontent leurs origines, leurs différents métiers et surtout comment Britnay, qui est américaine de souche, en plus d'une autre compatriote à elle,sont arrivée à évoluer au sein des Lionnes...

Nous vous proposons d'en savoir plus dans la vidéo qui suit.

PS. aucune traduction faite, car pour les camerounais, le pays est bilingue donc...