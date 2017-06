   BERTRAND PANI D.G. DE LA GERMANY SOLAR ACADEMY (STRUCTURE SPÉCIALISE DANS LA FORMATION AUX ENERGIES RENOUVELABLES) ANNONCE UNE AUTRE DIMENSION DE SON ACADÉMIE POUR LA RENTRÉE PROCHAINE AU CAMEROUN :: CAMEROON

BERTRAND PANI D.G. DE LA GERMANY SOLAR ACADEMY (STRUCTURE SPÉCIALISE DANS LA FORMATION AUX ENERGIES RENOUVELABLES) ANNONCE UNE AUTRE DIMENSION DE SON ACADÉMIE La Germany Solar Academy Cameroon que dirige Bertrand PANI, structure académique spécialisée dans les énergies renouvelables se prépare à accueillir dès le mois de juillet 2017, des techniciens et ingénieurs pour une formation certifiante dans ses centres de Douala et Yaoundé.

#ConcoursD'entrée Par ailleurs, elle organisera un concours d'entré à la fin du mois d’août 2017 à Yaoundé et à Douala avec entre autre une section anglophone pour la rentrée scolaire 2017.

Les inscriptions à la formation de juillet et au concours d'entrée se font chaque jour de Lundi au vendredi de 08h 00 à 18h00. Raison de plus pour décrypter toutes ses informations et sa nouvelle stratégie dans la voix de la diaspora à Paris.