Russie 2017: Les Lions indomptables du Cameroun joueront-ils à pile ou face? :: CAMEROON Ce samedi, c'est le coup d'envoi de la Coupe des confédérations en Russie. C'est la 10e édition du genre. Le match inaugural va opposer la Russie, pays hôte à la Nouvelle-Zélande.

#ArabieSaoudite Huit pays dont la Russie, le Portugal, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, l'Allemagne, le Cameroun, le Chili et l'Australie seront au front pour s'approprier le trophée référentiel mis en jeu et détenu par le Brésil qui, par ailleurs a le record des victoires de cette compétition à savoir, quatre titres dont trois gagnés d'affilée en 1997, 2005 et 2009.

L'un des faits notables de cette 10e édition est que sur les huit protagonistes en lice, seul le Mexique figure au palmarès des nations victorieuses. Le Mexique est détenteur de l'édition 99 organisée à la maison. Autre fait non moins frappant, au rang des sélections participantes, deux seulement ont déjà disputé une finale, il s'agit de l'Australie battue (0- 6) par le Brésil en 97 en Arabie Saoudite, et du Cameroun qui tombait en finale en 2003 face au pays hôte la France (0-1).

Depuis neuf éditions, aucune équipe africaine n'a jamais pu égaler la performance des Lions Indomptables. Trois sélections africaines ont disputé et perdu la petite finale (match pour la troisième place) à savoir la Côte-d'Ivoire en 92 en Arabie Saoudite, le Nigeria en 95 toujours en Arabie Saoudite et l'Afrique du Sud, pays organisateur de l'édition 2009. Au regard de ces statistiques, le Cameroun porte fièrement sa tunique de meilleur plénipotentiaire africain de cette grand'messe des champions continentaux.

