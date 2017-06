CANADA :: Succès monumental de la 2ème édition du Gala «Talents & Innovations, la soif de la réussite » à Montréal Le 10 juin 2017 à l’hôtel de ville de Mont-Royal s’est tenu la 2ème édition du Gala «Talents & Innovations, la soif de la réussite organisé par la jeune Chambre de Commerce Camerounaise du canada (JCCCAM) pour récompenser l’excellence des entrepreneurs et différents talents.

#MrYasinJason Sous le haut patronage de Mme Kathleen Weil, Ministre de l’immigration, de la diversité et de l’inclusion et de plusieurs hauts représentants dont Mr Yasin Jason Erdem, consul honoraire du Cameroun à Montréal, la cérémonie, dont assistait des startups, des entrepreneurs, des gens d’affaires et participants, a été présentée avec des vidéos éléphantesques des nominées et des gagnants couplés des prestations musicales live par les artistes Missy BK et Veeby.

Remerciant les illustres invités et participants d’avoir honorer de leur présence, le PCA de la JCCCAM, Monsieur Pierre Marc Ngamaleu a énuméré les actions accomplies cette année par la jeune chambre dont l’objectif far est d’atomiser les jeunes à la création d’entreprise. Ensuite, il à féliciter l’ensemble des nominés, car ils ont allumé l’étincelle de l’avenir et changé la vie dans leur milieu par la création et la redistribution de la richesse. La ministre Kathleen Weil a salué l’initiative et félicité les lauréats pour leur participation au développement économique du Québec et du Canada, évoquant au passage l’engagement du gouvernement à adopter avec le projet de loi 98, la reconnaissance des diplômes des immigrants.

Enfin, le consul Mr Yasin Jason Erdem s’est dit fier de l’ensemble des lauréats et a adressé ses mérites au comité organisateur du Gala, soulignant que ce gala d’excellence est l’une des premières organisé par une chambre de commerce Afrocanadienne au Canada.

Les Lauréats du Gala «Talents & Innovations, la soif de la réussite» pour l’édition 2017 sont:

1- Prix entrepreneur innovateur de l’année

L'illustre prix de l’entreprise innovante de l’année est remporté par le renommé entrepreneur Mr Roger Ekuh-Gwese, Directeur Général de Bloomtalent télécom Inc. Prix remis ici par la Ministre de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion, Mme Kathleen Weil Cliquer pour voir la vidéo

2- Prix entrepreneur talentueux de l’année Le prestigieux prix de l’entrepreneur Talentueux de l’année est remis à Mme Géraldine Ngassa Happi, Propriétaire de la Pharmacie Géraldine Ngassa inc. par Mr Yasin Jason Erdem, consul honoraire du Cameroun à Montréal Cliquer pour voir la vidéo

3- Prix de l’Étudiant Entrepreneur de l’année,

Vive applaudissement à Mr. Guy Tambue M'Kounga , Étudiant au Cégep du Vieux Montréal & Directeur Général des distributions Électro-Shop qui a remporté le prix de la catégorie de l'Entrepreneur Étudiant. Son prix lui est remis par Mr Yasin Jason Erdem, consul honoraire du Cameroun à Montréal. Cliquer pour voir la vidéo 4- Le Prix du leader politique émergent de l’année est remporté par Mme Renée Chantal Bélinga, élue commissaire scolaire dans Montréal-Nord et nommée Vice-présidente de la Commission scolaire de la Pointe-de-l’île (CSPI).

Félicitations !!! Son prix lui est remis par Mr Pierre Marc Ngamaleu, PCA de la Jeune Chambre, CEO de soksipay.com, CEO & COO de Net1canada.com Cliquer pour voir la vidéo

5- Prix de l’organisme social qui s’est démarqué en coopérative de l’année

Félicitations à l'organisme Coopérative des enseignants pas à pas (CEPAP) d’Ottawa qui a remporté le prix de l'organisme social qui s'est distingué en coopérative

Mr Levit Koloko, Président directeur général de CEPAP reçoit le prix de Mr David Tcheuffa, PCA de l’ONG "Retour au pays Natal (RPN)" 12

Cliquer pour voir la vidéo

6- Prix du Professionnel de l'année-Volet Financier Comptable, Félicitations à Jonas Fadeu, Gestionnaire de portefeuille chez Desjardins Marché Central à Montréal qui a remporté le prix de la catégorie professionnel de l’année Financier-Comptable. IL reçoit son prix des mains de Mr Yasin Jason Erdem, consul honoraire du Cameroun à Montréal

Cliquer pour voir la vidéo

7- Prix du Professionnel de l'année-Volet Santé, Dr Adolphe Fotso, Médecins Sans-Frontières (MSF) CANADA a remporté le prix de la catégorie de professionnel de l’année en Santé. Actuellement en mission dans le sud KIVU en République Démocratique du Congo (RDC), son représentant reçoit son prix de Mme Caroline Tessier de CUSO International Cliquer pour voir la vidéo

8- Prix du Professionnel de l'année-Volet Juriste,

Me Vincent de Paul Wafo, Avocat-notaire au Cabinet d'Avocat Wafo Law Office de Toronto a remporté le prix dans la catégorie de professionnel de l’année Juriste (2eme Édition du Gala Talents & Innovation, la soif de la réussite à Montréal le 10 juin 2017).

Félicitations!!! Il reçoit son prix de Mme Caroline Tessier de CUSO International

9- Prix du Professionnel de l'année-Volet Éducation,

Compliment à Mr. Euloge Ganpo, Enseignant à Toronto. En son absence, son representant Mr Bertin Nkuikeum reçoit son prix dans la catégorie de professionnel de l’année Éducation de Mr Patrice Malacort, Directeur Ventes & Marketing de Brussels Airlines.

10- Prix du Professionnel de l'année-Volet Ingénieur,

Congratulation à Mr Elvis Charly Koum, ingénieur chez Siemens Canada qui a remporté le prix de la catégorie de professionnel de l’année Ingénieur. Prix remis ici par Mr Pierre Marc Ngamaleu, PCA de la Jeune Chambre, CEO de soksipay.com, CEO & COO de Net1canada.com

11- Prix de l’artiste talentueux de l’année,

Le prix de l’artiste de l’année à la 2eme édition du Gala Talents & Innovations, la soif de la réussite est rempoté par l’artiste Missy BK,

Tous nos compliments !!! Prix remis ici par Mr Pierre Marc Ngamaleu, PCA de la Jeune Chambre, CEO de soksipay.com, CEO & COO de Net1canada.com