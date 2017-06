CÔTE D'IVOIRE :: CÔTE D'IVOIRE: Léa Denise KOUKOUGNON "PAS DE RÉCONCILIATION SANS LAURENT GBAGBO..." :: COTE D'IVOIRE La situation politique semble s'enliser en Côte d'Ivoire. Depuis son accession, très controversée, au pouvoir, Alassane Dramane Ouattara n'a pas pu trouver le secret pour réconcilier les ivoirienne et ivoiriens, pourtant c'est c'est ce qu'il "avoue" rechercher;c'est ce que son entourage a laissé entendre aux autorités françaises, lors de son récent passage à Paris durant lequel il a été reçu pas Emmanuel Macron, le tout nouveau Chef d'Etat Français.

#LéaDeniseKOUKOUGNON LE NOEUF DU PROBLÈME...

Lorsqu'on sait désormais,grâce et investigation et témoignage du Journaliste Charles Onana et de Bernard Houdin,comment celui qui est,affectueusement appelé "ADO" par ses partisants,a accédé au pouvoir, et surtout le chao ambiant au sein du groupe rebelle qui l'a aidé à y accéder, on se demande bien comment il parviendra à réconcilier ce beau monde, surtout si le peuple,dans sa majorité,exige la libération de ses leaders que sont Simone & Laurent Gbagbo,Charles Blé Goudé et tous les autres prisonniers politiques.

Quid de ceux qui ont perdu la vie d'une manière peu orthodoxe?

Est ce que Léa Denise KOUKOUGNON est venue expliquer sur notre plateau?