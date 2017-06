Allemagne - Cameroun: Kenmegne Hermann Nkom alias "Kohler" for ever á Dortmund :: GERMANY Quoique parti de l´Allemagne en 2012, Hermann Nkom alias "Kohler", passé brutalement de vie à trépas le 7 juin dernier á Bafoussam, à l´Ouest-Cameroun, des suites de crise cardiaque, restera jamais à inoubliable dans la mémoire de la communauté camerounaise de Dortmund et ses environs.

#CommunautéCamerounaise Une veillée en la mémoire de "Kohler", l´un des anciens membres, très actif, de la communauté camerounaise de Dortmund qui y vécut de 2004 á 2012 avant de retourner au bercail pour convenances personnelles a eu lieu, mercredi 14 juin dernier, dans la vaste salle de VMDO, du côté de Dorsfeld, un quartier populaire de Dortmund devant des amis et connaissances abattus.

Pendant plus de 2 heures, prières, chants et témoignages ont marqué l´émouvante soirée de douleur au cours de laquelle les uns et les autres se sont rappelés des 8 années passées aux côtés de ce brillant et blagueur compatriote, arrivé à Dortmund nanti d´un BTS et qui s´inscrivit en logistique à l´université de Dortmund. Hermann Nkom n´eut vraiment aucune peine à s´intégrer au sein de la communauté camerounaise, puis progressivement, à devenir l´un des membres très actifs de l´association Club Camer e.V. tour à tour, comme membre ou joueur, comme chargé des sports ou entraineur de son équipe de football. Une longue soirée de recueil et de souvenirs à l´endroit du défunt, un jeune homme travailleur acharné et généreux, qui n´hésitait pas à "donner de sa personne et de son patrimoine personnel afin de mener à bout les responsabilités" qui étaient les siennes au sein de sa communauté.



Même face aux vicissitudes répétées de la ville estudiantine, "Kohler" demeurait le blagueur invétéré qui riait même de ses propres turpides comme lorsqu´il annonça à ses proches son retour au bercail, comme en blaguant. Aussitôt au Cameroun en 2012, il prit son destin en main en poursuivant ses études supérieures qu´il couronna d´un master. Peu de temps après, il entama une paisible vie professionnelle et sociale. Sauf qu´au moment où il s´apprêtait á convoler en juste noces en décembre prochain, la mort choisit de lui faire une mauvaise blague, celle de lui voler la vie, sans se soucier de sa famille, sa fiancée, ses amis et connaissances qu´elle plonge subitement dans une tristesse sans fin.

Du 24 au 25 Juin 2017, auront lieu à Dja´a- Bayangam, par l´Ouest-Cameroun, les obsèques de Kenmegne Nkom Hermann Tanguy alias "Papy", alias "Kohler".