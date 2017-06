FRANCE :: UN PORTAIL D’INFORMATIONS CONTINUES DEDIE A L’ACTUALITE DES ACTEURS DE TOUTES LES FORMES DE COOPERATION DECENTRALISEE ET DU CO-DEVELOPPEMENT PRESENT L’Ambassadeur du Cameroun en France S.E. Samuel MVONDO AYOLO invité spécial à la rencontre d’échange de vues sur le thème ‘’Coopération Décentralisée : Venez, annonçons la couleur ensemble’’ aux côtés de Bertrand FORT, Délégué à l’Action Extérieure des Collectivités Territoriales Françaises.

#ThèmeCoopérationDécentralisée Cette conférence qui se déroulera au siège du Comité National Olympique et Sportif Français, dans la matinée du Jeudi 29 Juin 2017 de 09h-30 à 12h30 et qui rassemblera représentants diplomatiques et représentants de différentes catégories d’acteurs des échanges de proximité, servira de cadre au lancement solennel de www.jumelages-partenariats.com , portail international d’informations continues en temps réel, dédié à la couverture médiatique de l’actualité des acteurs de la coopération décentralisée et du Co-développement ainsi qu’au lancement de la campagne de prépaiement des abonnements au magazine. »

Selon Nestor HELMLE, Directeur de Publication de la nouvelle revue internationale ‘’Jumelages et partenariats-Magazine’’, « …il s’agit là pour tous les participants d’envoyer un message volontariste et, d’autre part, de compléter, en outils, le dispositif informatif et d’animation mis sur pied avec l’avènement l’an dernier de JP-MAG afin d’être en mesure de contribuer à la densification par une prise en compte du plus grand nombre de pays dans le monde de ces modes d’actions dans les relations internationales ».