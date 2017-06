CAMEROUN :: Oiseaux rares dans la cage des Lions :: CAMEROON Le Cameroun possède deux jeunes gardiens exceptionnels. Ondoa, le numéro 1, sort d'une saison blanche en club. Onana brille avec l'Ajax mais doit se contenter du rôle de doublure en sélection .

#ThomasNkono Comme à la belle époque de Joseph-Antoine Bell et Thomas Nkono, le Cameroun a aujourd'hui des problèmes de riche au poste de gardien. Fabrice Ondoa a été un des héros de la Coupe d'Afrique des Nations de la CAF 2017 mais attend toujours de voir sa carrière décoller en club. Quant à André Onana, il a réalisé une grande saison avec l'Ajax Amsterdam mais doit se contenter du rôle de doublure en sélection.

Destins parallèles

Les trajectoires des deux gardiens sont assez troublantes de similitudes, à commencer par le fait qu'ils sont cousins, nés à trois mois d'écart. Ils sont tous les deux passés par la Fondation Samuel Eto'o avant d'intégrer le centre de formation du FC Barcelone. Mais à la Masia comme en sélection, Ondoa a toujours barré la route à son cadet.

Chacun sa route

Onana a quitté le cocon barcelonais pour rejoindre l'Ajax en 2015. Il s'est imposé comme titulaire lors de l'exercice 2016/17, une saison exceptionnelle où il a cumulé 15 clean sheets en championnat et atteint la finale de l'UEFA Europa League. Pour garder sa place en club, il a fait l'impasse sur la CAN 2017.

Prêté au FC Séville, Ondoa n'a pas eu la même réussite professionnelle puisqu'il y a passé la saison en tant que remplaçant de l'équipe B. Mais la chance pourrait tourner pour le champion d'Afrique puisque le club andalou a signé avec lui jusqu'en 2020.

Broos tranche

Ce manque de temps de jeu n'a pas été un frein à la carrière internationale d'Ondoa, qui s'est consacré corps et âme à la sélection. "Il n’y a aucune raison que la hiérarchie entre Ondoa et Onana change", déclarait fin mai le sélectionneur Hugo Broos. "Pourquoi voulez-vous que je change quand vous avez regardé la CAN d’Ondoa ? Ondoa reste le numéro 1, Onana sera le numéro 2", a tranché le technicien belge, qui a tout de même donné sa chance à Onana ce mardi 6 juin contre la Colombie en amical (défaite 4:0).

Nkono applaudit

Joint par FIFA.com, le mythique Thomas Nkono se réjouit de cette abondance de biens. "Pour le Cameroun, c'est une chance d'avoir deux grands gardiens", souligne le modèle de Gianluigi Buffon. "Parfois, c'est compliqué à gérer parce que cette situation peut engendrer des tensions si celui qui est sur le banc pense qu'il peut faire aussi bien que l'autre. Mais ça reste une bonne chose pour la sélection parce que chacun reste concentré et cherche toujours à donner le meilleur de soi-même. Celui qui joue donne tout pour ne pas perdre sa place".

"C'est un gardien qui a eu des difficultés dans sa carrière et qui n'a pas eu la chance de beaucoup jouer en club", poursuit Nkono. "Mais sa capacité à répondre présent malgré son manque de compétition montre sa grande maturité et son esprit compétitif. Fabrice l'a démontré lors de la dernière CAN et il a un temps d'avance sur Onana, qui a aussi d'énormes capacités et qui a fait de belle choses cette saison".

Eto'o apaise

Samuel Eto'o, proche des deux jeunes portiers, a récemment révélé à la télévision camerounaise la teneur d'une conversation qu'il a eue avec eux. "J’ai dit à Fabrice et André : vous êtes deux grands gardiens, vous avez deux styles de jeu différents, vous devez apprendre l’un de l’autre. Vous avez la chance d’être des frères et cela devrait plutôt être un avantage. Que les gens n’essayent pas de vous opposer."