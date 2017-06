Allemagne- Cameroun, FODIAS: Le poste diplomatique du Cameroun à Berlin s’œuvre à cordonner la participation des ressortissants de sa circonscription de com La Diaspora camerounaise des quatre coins du globe sera en conclave du 26 au 30 Juin à Yaoundé au Cameroun sur invitation de la république par le biais du MINREX. Il s’agira en fait d’une rencontre entre les ressortissants camerounais de la Diaspora sans discrimination aucune et les institutions publiques et privées camerounaises.

#PointFocal La thématique à empoigner porte sur «Le Cameroun et sa Diaspora : agir ensemble pour le développement de la Nation »

Les deux premiers jours (26 et 27 Juin 2017)consignés sous l’appellation Pré-Forum seront axés sur les panels de discussions autour des piliers retenus pour cette rencontre(pour plus de détails visitez le site www.fodiascameroun.cm).

Afin de faire montre de l’esprit de bonne organisation mondialement reconnu à ceux qui vivent dans le pays de Goethe, le poste diplomatique du Cameroun à Berlin a désigné un point focal FODIAS en Allemagne en la personne de Mr. Jérôme MONTEU NANA qui aura entre autres pour missions d’informer les ressortissants camerounais en Allemagne sur leur participation ainsi que sur les différentes modalités et facilités.

Par ailleurs le poste diplomatique offre également un Visa de courtoisie à toutes et à tous ceux qui souhaiteraient participer au FODIAS et qui en auraient besoin. Les intéressés devraient directement prendre contact exclusivement avec le service consulaire de l’Ambassade du Cameroun à Berlin.

Dans les prochains jours, le Point Focal vous communiquera le Numéro vert au Cameroun de la communauté d’Allemagne participant au FODIAS ainsi que son lieu de rencontre de mise au point journalier.

Contacts utiles :

· Point Focal FODIAS Allemagne : Jérôme Monteu Nana Tel. : 004917623966169, eMail : jerome.monteu@yahoo.fr · Site -Internet FODIAS : www.fodiascameroun.cm

· Ambassade Cameroun Berlin: www.ambacam.de