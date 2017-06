France: SERGE UTGE-ROYO dans "LE BOEUF-BOURGUIGNON de JACKY MOIFFO" L'invité du "Boeuf-Bourguignon de Jacky Moiffo" cette semaine est un personnage discret mais très talentueux.Né à Paris peu après la seconde guerre mondiale, de parents espagnoles ayant fuit la dictature de Franco, Serge UTGE-ROYO a très rapidement baigné dans la politique, et pas n'importe laquelle.

#DiscussionsCommunistes C'est naturellement le catalan d'origine, très influencé par les discussions communistes et anarchistes qui fréquentaient les salons de ses parents, débuta sa jeune carrière par des interprétations des chansons au gout de la révolte, de l'émotion et même de mélancolie.

Longtemps boudé par les "grands" médias, ceci car ne suivant pas les sentiers battus, ceci n'a pas empêché cet acharné de travail de faire une grande carrière et, c'est à la force du poignet, en remplissant des salles, que ces médias, même ceux encrés à droite, ont fini par le suivre, comme un pied de nez aux "bien passant".

Dans son parcours, Serge a rencontré quelques uns de ses idoles tel Jean Ferrat, et surtout Léo Ferré à qui, Cristine HUDIN, sa compagne, ses amis et lui même, consacrent tous les ans un Festival, et ce depuis une dizaine d'année.

Notre rédaction vous propose de suivre dans l'émission qui suit le parcours d'un Homme au talent incommensurable.