Cameroun :: Voici pourquoi Ferdinand Ngoh Ngoh a fait convoquer le directeur de publication (DP) de La Météo chez Martin Mbarga Nguelé :: CAMEROON Pour un article vu comme chargeant le secrétaire général de la présidence de la République (Sg/Pr), et par ailleurs patron de la police, Dieudonné Mveng, avons-nous appris, a été interrogé pendant une trentaine de minutes ce 15 juin 2017, au cabinet du délégué général à la sureté nationale (Dgsn) à Yaoundé.

#LaMétéo Comme annoncé, le Dp de l’hebdomadaire La Météo paraissant à Yaoundé, a été convoqué, et entendu ce même jour à la Dgsn. « J’ai effectivement déféré à la convocation du Dgsn. Je dois être honnête ici de dire que je n’ai reçu aucune menace, ni subi quelque brutalité. Tout s’est passé dans une ambiance empreinte de respect. J’ai été interrogé sur la grande Une du journal La Météo de lundi dernier. Cette dernière, fruit d’une enquête bien fouillée et menée par un de mes plus brillants collaborateurs, met en scène le Sg/pr par rapport à sa gestion des préparatifs de la Can 2019, notamment le payement des entreprises concernées par la construction du stade Paul Biya d’Olembé à Yaoundé », nous confie le Dp de l’hebdomadaire aux 20 ans, et que nous avons joint au téléphone.

Seulement, Dieudonné Mveng nous ajoute que juste quelques minutes après son retour à la rédaction, un huissier dejustice porteur d’une convocation du Conseil national de la communication (Cnc), était déjà sur les lieux. « J’ai l’honneur de vous demander de bien vouloir vous présenter personnellement au siège du Conseil national de la communication le lundi 19 juin 2019 à 11 heures, accompagné de l’auteur de l’article incriminé », peut-on lire dans la convocation signée Peter Essoka, président du Cnc.