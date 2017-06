Cameroun: Le Minjec et la CCIMA ensemble pour favoriser l’employabilité des jeunes :: CAMEROON Un partenariat a été signé à cet effet la semaine dernière à Yaoundé entre le ministère de la Jeunesse et l’Education civique (Minjec) et la Chambre de commerce, de l’industrie, des mines et de l’artisanat (Ccima).

#MounounaFoutsou Depuis qu’il trône à la tête du Minjec en octobre 2015, Mounouna Foutsou, a outrancièrement fait de l’insertion socioprofessionnelle des jeunes, son principal cheval de bataille. Pour ce dernier, le réarmement moral, le civisme, le patriotisme et l’intégration nationale pour lesquels il travaille, doivent s’accompagner d’insertion professionnelle des jeunes pour que ceux-ci, livrés à la dépravation des mœurs, se sentent intégrés dans la société, par un emploi qui leur assure un revenu régulier et décent. C’est entre autres, l’objet de la convention de partenariat paraphé le 08 juin dernier dans la capitale entre le Minjec et la Ccima.

Aussi, les deux protagonistes, se sont-elles engagées à conjuguer leurs moyens financiers et matériels pour la réussite du projet. « Nous avons un réseau de plus de 52 Chambres de commerce dans le monde. Et avec cela, nous pouvons aider les jeunes aujourd’hui à pouvoir se mettre pratiquement en place et créer des entreprises qui fonctionnent», a déclaré Christophe Ekeng le président de la Ccima. C’est ainsi que trois ans durant, la Ccima s’évertuera à intéresser et initier les jeunes dans ses domaines de compétences qui selon son président, apparaissent comme moteur de croissance économique.

« Cette convention constitue une aubaine pour les jeunes qui y trouveront à coup sûr des opportunités d’emplois directs et indirects, à même de les sortir du chômage et du sous-emplois », a pour ce qui le concerne, fait savoir Mounouna Foutsou le Minjec, lequel invite de ce fait les jeunes à passer par l’étape préliminaire que constitue l’inscription à l’Observatoire national de la jeunesse. Un organisme qui à l’en croire, comptabilise 250 000 inscrits.

Avisé, Mounouna Foutsou requiert tout de même que pour une utilisation utile et efficiente des crédits alloués, que tous les postulants, passent par les ateliers techniques de réarmement moral du Minjec, afin qu’aucune dérive ne soit constatée, et que les fonds alloués, soient utilisés pour ce à quoi ils sont sollicités.