France: ENTRETIEN AVEC SERGE TOUSSAINT, GRAND MAÎTRE DE L’ANCIEN ET MYSTIQUE ORDRE DE LA ROSE-CROIX Suite au droit de réponse que nous avons publié sur la Rose-Croix dans une édition précédente, et en raison de l’intérêt qu’il a suscité, nous reproduisons ci-dessous un entretien avec Serge Toussaint, Grand Maître de la juridiction francophone de l’Ancien et Mystique Ordre de la Rose-Croix.

#MystiqueOrdre Bonjour Monsieur et merci de nous recevoir. Pouvez-vous définir l’A.M.O.R.C. en quelques mots ?

L’Ancien et Mystique Ordre de la Rose-Croix est considéré dans le monde entier comme un mouvement philosophique. Non religieux et apolitique, il est ouvert aux hommes comme aux femmes, sans distinction de races, d’ethnies, de nationalités, de classes sociales ou de religions. Dans plusieurs pays, l’A.M.O.R.C. est reconnu d’utilité publique en raison de sa contribution à la culture, à l’éducation et à la paix.

Quel est le but de votre mouvement ?

Perpétuer l’enseignement que les Rose-Croix se sont transmis à travers les siècles, et contribuer à l’évolution des consciences et des mentalités, afin de rendre le monde meilleur.

L’A.M.O.R.C. se défend d’être une religion, alors que son symbole est une Rose-Croix !

Effectivement, ce n’est pas une religion, ce qui explique pourquoi il y a parmi ses membres des Chrétiens, des Juifs, des Musulmans, des Bouddhistes, des Animistes…, et des personnes qui ne suivent aucune religion. Quant à la Rose-Croix, il s’agit d’un symbole, non pas religieux, mais traditionnel. En effet, la croix symbolise le corps physique de tout être humain, et la rose son âme en voie d’évolution.

Certains laissent entendre que l’A.M.O.R.C. est une secte. Qu’en dites-vous ?

Que ce n’est pas et n’a jamais été le cas. Si vous consultez le dossier de presse de l’A.M.O.R.C., vous constaterez d’ailleurs qu’il dispose d’un grand nombre d’attestations officielles qui le confirment. Si besoin est, je rappelle également qu’il n’incite nullement ses membres à se couper de leur famille ou de la société, bien au contraire, et qu’ils peuvent le quitter à tout moment sans le moindre problème. Que ce soit de par son histoire, son fonctionnement, son enseignement ou sa philosophie, il est à l’opposé d’un mouvement à caractère sectaire.

Existe-t-il un lien entre l’A.M.O.R.C. et la Franc-Maçonnerie ou d’autres organisations ésotériques ?

L’A.M.O.R.C. n’a aucun lien avec la Franc-Maçonnerie, dont je connais mal le fonctionnement. La seule organisation ésotérique à laquelle il est lié est l’Ordre Martiniste Traditionnel, qu’il parraine depuis le début du XXe siècle et dont les origines remontent à Louis-Claude de Saint-Martin, philosophe français du XVIIIe siècle. D’une manière générale, le Martinisme s’intéresse à l’ésotérisme judéo-chrétien.

Certains prétendent que l’A.M.O.R.C. s’implique sur le plan politique. Qu’en est-il ?

C’est totalement faux. Comme je l’ai déjà précisé, l’A.M.O.R.C. est apolitique, et ce, dans tous les pays du monde. Il est possible que certaines personnalités politiques, sur un plan local, régional, national ou international, en soient membres, mais leur manière de se comporter et leurs décisions n’impliquent en aucun cas l’A.M.O.R.C. Et c’est précisément parce qu’il est apolitique qu’il compte parmi ses membres des personnes ayant des opinions différentes, voire opposées dans ce domaine. J’ajouterai que si certains gouvernements comptent des Rosicruciens parmi leurs ministres, il y en a certainement beaucoup plus qui sont Chrétiens, Musulmans, Juifs ou Francs-Maçons.

Que répondez-vous à ceux qui disent que les Rosicruciens pratiquent la magie noire et la sorcellerie ?

Que c’est méconnaître ce qu’ils sont et ce qu’ils font. L’enseignement de l’A.M.O.R.C. est fondamentalement bienveillant. Certes, il inclut des pratiques dites mystiques, mais ces pratiques sont à l’opposé de la magie noire et de la sorcellerie. Elles sont fondées sur des lois naturelles et spirituelles, lesquelles sont positives et constructives par nature. Il me semble important également de préciser que les Rosicruciens, de leur côté, ne craignent nullement les envoûteurs, ensorceleurs et autres féticheurs...

Quel regard portez-vous sur les religions traditionnelles, les nouvelles religions et les églises d’éveil ?

L’A.M.O.R.C. a pour devise : «la plus large tolérance dans la plus stricte indépendance». Il ne porte donc pas de jugement particulier sur les religions, qu’elles soient traditionnelles ou nouvelles, ni sur les églises d’éveil ou autres. Cela dit, toutes ont en commun d’être des voies de croyance, alors que l’Ordre de la Rose-Croix est une voie de connaissance, en ce sens que son enseignement permet de mieux nous connaître nous-mêmes, de mieux comprendre le sens profond de l’existence, et de mieux maîtriser notre vie, c’est-à-dire de la rendre aussi conforme que possible à nos espérances.

Quelle différence y a-t-il entre l’A.M.O.R.C. et la Rose-Croix d?Or ?

Comme vous le savez, il y a différents courants dans le Christianisme ; il en est de même dans le Judaïsme et l’Islam. La Franc-Maçonnerie comporte plusieurs obédiences. Pour ce qui est de la Rose-Croix, il y a deux courants majeurs : l’Ancien et Mystique Ordre de la Rose-Croix, et la Rose-Croix d?Or. D’après ce que je sais, celle-ci est une organisation à connotation chrétienne, alors que l’A.M.O.R.C. est ouvert à toutes les religions, et même à ceux qui n’en suivent aucune. De plus, l’enseignement dispensé n’est pas le même.

On prétend que l’A.M.O.R.C. s’adresse aux nantis. Est-ce exact ?

Non. Il n’y a pas et il n’y a jamais eu d’élitisme social dans l’A.M.O.R.C., de sorte que ses membres proviennent de tous les milieux socio-culturels. Cela veut dire qu’il y a des membres plutôt aisés sur le plan financier, d’autres non. Pour vous en convaincre, il vous suffirait d’en interroger une vingtaine au hasard, et vous constateriez que tous les niveaux de la société sont représentés.

Votre mouvement est assez souvent attaqué. N’est-ce pas parce que vous cultivez le secret ?

Dans les siècles passés, il est vrai que l’Ordre de la Rose-Croix était une société secrète, car cela était une nécessité pour préserver ses membres des persécutions religieuses et politiques. Depuis 1909, début de son cycle actuel, il est plutôt discret. Autrement dit, il ne fait pas de prosélytisme, mais ne cache pas non plus son existence.

Pour ce qui est des attaques qu’il subit parfois, elles proviennent généralement de deux directions : d’idéologues athées et rationalistes qui lui reprochent de prôner une philosophie spiritualiste, et d’intégristes religieux qui considèrent que la religion qu’ils suivent ou dirigent détient le monopole de la foi et de la vérité. Pourtant, je le répète, il y a des Rosicruciens chrétiens, juifs, musulmans, animistes, etc., ce qui prouve qu’il n’y a aucune incompatibilité dans ce domaine.

Le monde actuel est en proie aux guerres, au terrorisme, à la corruption, aux crises financières et économiques… Quelles solutions proposez-vous pour mettre fin à ces maux ?

Il est vrai que le monde ne va pas bien, mais ce sont les hommes qui sont responsables de cette situation chaotique. Tous les maux que vous venez de citer résultent du fait que la majorité des êtres humains agissent sous l’impulsion des défauts et des faiblesses de la nature humaine : jalousie, orgueil, égoïsme, intolérance, avidité, cupidité, etc. Pour y mettre fin dans l’intérêt de tous, il n’y a qu’une seule solution : que chacun apprenne à se montrer bienveillant, humble, tolérant, honnête, généreux, etc. C’est précisément ce que les Rosicruciens s’efforcent de faire dans la vie quotidienne. Convaincus que tout être humain possède une âme et que le but de la vie est de rendre cette âme meilleure, ils s’emploient à s’améliorer eux-mêmes, afin d’améliorer le monde.

Comment voyez-vous l’avenir de l’A.M.O.R.C. ?

Il sera ce que ses membres et l’humanité en feront. Je pense très sincèrement que la philosophie de l’A.M.O.R.C., à la fois humaniste et spiritualiste, peut contribuer efficacement à l’évolution des consciences et des mentalités, ce qui, comme je l’ai déjà dit, est l’un de ses buts fondamentaux.

Indépendamment de l’enseignement que l’A.M.O.R.C. transmet à ses membres, il publie régulièrement des textes destinés à faire réfléchir le grand public sur des sujets de société, je pense notamment à la Déclaration rosicrucienne des devoirs de l’homme, au Plaidoyer rosicrucien pour une écologie spirituelle, à la Charte des citoyens du monde…, sans oublier la Positio Fraternitatis et, plus récemment, l’Appellatio Fraternitatis. J’ai moi-même rédigé plusieurs lettres ouvertes : aux parents, aux scientifiques, aux jeunes, aux athées, aux artistes, aux femmes, aux croyants…

Quelques mots de conclusion !

Tout d’abord, je vous remercie de m’avoir donné la parole, car contrairement à ce que vous pensez peut-être, il est assez rare que l’on donne aux Rosicruciens la possibilité de s’exprimer. D’autre part, je recommande à vos lecteurs de ne pas juger l’A.M.O.R.C. d’après les allégations mensongères et même diffamatoires que certains s’emploient à entretenir à son encontre, mais de se faire leur propre opinion en consultant son site : www.rose-croix-org ou le blog www.blog-rose-croix.fr