Cameroun :Cameroun: Le 2e pont sur le Wouri ouvert à la circulation dès le 31 décembre 2017 :: CAMEROON Le second pont sur le Wouri, long de près de 800 m pourra accueillir ses premiers véhicules le 31 décembre 2017, date prévue pour l’achèvement des viaducs et des accès. Selon les informations disponibles sur le site internet du ministère des Travaux publics (Mintp), le taux de réalisation des travaux est estimé à 91% pour une consommation de délais de 88% et une consommation financière de 79, 85%. « Avec ces performances, l’on comprend bien que les travaux réalisés sont en avance sur les délais contractuels.

#ViaducRoutier Les travaux sur les viaducs sont exécutés à 96%, les accès à 62%. Concernant le viaduc routier, les précontraintes sont réalisées à 100%, les travaux d'étanchéité sont réalisés à 100%, les équipements sont installés à 51%. La fin des travaux sur le viaduc routier est prévue pour le 31 octobre 2017. S'agissant du viaduc ferroviaire, les précontraintes sont réalisées à 100%, l'étanchéité à 100%, les équipements installés à 81% et l'épreuve de chargement est prévue entre le 15 et le 30 juillet 2017 et la mise en service du pont le 31 juillet 2017 », lit-on sur le site internet du Mintp. Dans la même veine, l'on apprend que le projet de construction du second pont sur le Wouri ayant été optimisé avec des aménagements complémentaires, les travaux battent également leur plein aux deux sorties du viaduc. Les travaux d'avancement physique sont estimés, selon le Mintp à 64%, pour une consommation des délais de 32% et l'avancement financier 46,23%. Précisément, du côté de Bonabéri, les travaux sont réalisés à 80% et 62% du côté de Deïdo. « Sur la section courante prévue pour la mise en service de 2x2 voies, les terrassements sont réalisés à 95 % et 100% au carrefour SCDP. Aussi, les travaux de construction du rail se poursuivent, les travaux de terrassements et la pose de la voie ferrée sont effectués à 90%. Sur la route existante, les travaux sont réalisés à 100% avec la couche de roulement posée à 80% », renseigne le Mintp.

C’est en effet le 14 novembre 2013, que le président de la République Paul Biya avait procédé à la pose de la première pierre du deuxième pont sur le Wouri. Dans son discours de circonstance, le Chef de l’Etat avait relevé l’importance de cette infrastructure pour le développement économique du Cameroun, et de la sous-région. « Le pont actuel n’était plus à même de supporter le trafic en constante augmentation. Il était urgent d’en construire un autre pour fluidifier les échanges entre les rives du fleuve Wouri. Le second pont sur le Wouri va permettre de rendre la traversée de notre métropole économique plus rapide et d’assurer la compétitivité de nos entreprises », avait affirmé Paul Biya.