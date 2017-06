Cameroun :: Direction générale de l’ART : Philémon Zo’o Zame prend le commandement :: CAMEROON Le nouveau directeur général (Dg) de l’Agence de régulation des télécommunications (Art), a été installé le 14 juin 2017 à Yaoundé par Minette Libom Li Kikeng qui lui a prescrit des « résultats perceptibles » pour ce qui est de la protection du consommateur face à la recherche effrénée du gain par les opérateurs de télécoms.

#MinetteLibomLi Jeudi dernier, un décret de Paul Biya a porté à la tête de l’Art, Philémon Zo?o Zame, en remplacement de Jean-Louis Beh Mengue. Le nouveau patron de l’Art, a ainsi été intronisé hier mercredi, par Minette Libom Li Likeng la ministre des Postes et Télécommunications (Minpostel). Devant une salle de conférences d’un hôtel de la place qui s’est avérée plus qu’étroite, la Minpostel a présenté à Philémon Zo?o Zame, les différents chantiers qui l’attendent.

C’est ainsi que Minette Libom Li Likeng, a demandé au nouveau Dg de l’Art, de procéder entre autres, à l’élaboration d’un manuel de gestion de fréquences radioélectriques, au développement d’une stratégie de protection du consommateur. La mise en place d’un cadre d’homologation des matériels utilisés pour différents sites de contrôle de l’Art, l’élaboration d’un dispositif de sanctions contre les opérateurs des télécoms. Toute chose qui à encore la Minpostel, passe par la performance du personnel, ainsi que l’acquisition d’un matériel ultramoderne.

« Vous êtes donc ainsi appelé à une nouvelle dynamique pour des résultats perceptibles. Je demande au personnel de l’Art de vous aider à réussir », a scandé Minette Libom Li Likeng, au cours d’une cérémonie dont la prestance a été rehaussée par la présence d’Emmanuel Nganou Djoumessi le ministre des Travaux publics (Mintp) venu féliciter le nouveau Dg de l’Art qui cumule encore avec ses fonctions de secrétaire général du Mintp. Et de demander àde favoriser une concurrence loyale entre opérateurs des télécoms, de veiller à la qualité des services proposés aux abonnés. « Je vous demande de protéger les usagers abandonnés par le régulateur (l’Art, Ndlr), à la merci des opérateurs dont le seul souci est de faire du bénéfice », a-t-elle fermement requis.

Tout en prescrivant au nouveau promu de recommencer à prendre en compte les plaintes des usagers, Minette Libom Likeng, a salué l’œuvre de Jean-Louis Beh Mengue le Dg sortant de l’Art à qui elle a reconnu la qualité de pionnier de la régulation dans le secteur des télécommunications au Cameroun.

Né le 18 octobre 1962 à Djoum, département du Dja et Lobo (région du Centre), le Dr Philémon Zo?o Zame hérite cependant d’un premier dossier chaud sur sa table : l’immeuble-siège de l’Art à Yaoundé dont la pose de la première pierre en décembre dernier par la Minpostel, n’a jamais été suivie du moindre coup de pioche. D’un cout de 20 milliards FCFA, et d’une durée de travaux de quatre ans, ce projet immobilier très louable, reste tout de même l’une des plus grandes actions d’éclat de Jean-Louis Beh Mengue à qui selon ses propres dires, le gouvernement, a demandé de surseoir au début du chantier, pour « reprise des études du projet».