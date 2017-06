Cameroun: Les visages des nouveaux Dirigeants de Camrail. :: CAMEROON Ils ont été nommés par le conseil d’administration tenu le 9 juin à Douala

#DirecteurGénéral Abbo Aboubakar, Président du Conseil d’Administration

Un haut commis de l’Etat pour présider Camrail Le nouveau Président du Conseil d’Administration de Camrail est un Administrateur Civil Principal, diplômé de l’Enam, l’Ecole Nationale de l’Administration et de la Magistrature de Yaoundé. Ce haut commis de l’Etat arrive à la Primature en 1998 comme Chargé d’Etudes. Il est également passé par le Ministère de l’Elevage, des Pêches et des industries animales. Agé de 57 ans, Abbo Aboubakar, marié et père de 4 enfants, entend mettre au service de Camrail cette large expérience y compris en tant qu’opérateur économique. Avant d’être porté à la tête du Conseil d’Administration de Camrail, Abbo Aboubakar était Attaché dans les services du Premier ministre.

Jean Pierre Morel, Directeur Général

Une expérience de 50 ans dans le domaine ferroviaire C’est en 1968 que Jean-Pierre Morel est recruté à la Sncf en qualité « d’Elève Exploitation », Il y gravit tous les échelons. A la Sncf, il a exercé sur tout le territoire national français, au sein de nombreux collectifs et équipes de travail, et à tous les niveaux de responsabilité couvrant l’ensemble de la grille statutaire des qualifications. Sa carrière internationale le conduit au Maroc, et au Congo Brazzaville où il occupera le poste de Directeur Général de la société Chemin de fer de Congo-Océan (Cfco). Le nouveau Directeur Général de Camrail jouit d’une expérience de 50 ans dans le domaine ferroviaire. Arrivé à Camrail en 2013, où il a occupé diverses fonctions de direction, il est de nationalité française, marié et père de 2 enfants.

Gilbert Nkana Pondy, Directeur Général Adjoint

L’expérience ferroviaire du concédant pour Camrail. Gilbert Nkana pondy est un Ingénieur de Conception des Chemins de fer. Il est par ailleurs titulaire d’un Doctorat d’Etat en transport ferroviaire, diplôme obtenu en 1986 à l’Institut des Ingénieurs de Chemin de Fer de St Petersbourg. Ces compétences vont ensuite être mises au service de son pays dès son retour. Gilbert Nkana Pondy va occuper plusieurs fonctions dont celles de Directeur Technique et de Coordonnateur de la Cellule Technique de Suivi de l’activité ferroviaire au ministère des transports, où il pilote les dossiers relatifs à Camrail. Il est marié et père de 5 enfants.

Michel Ossock, Directeur Général Adjoint

Un cadre expérimenté avec une large expérience de l’industrie. Michel Ossock est diplômé de l’Essec, l’Ecole Supérieure des Sciences Economiques et Commerciales de Douala au Cameroun. Il cumule 26 ans d’expérience dans divers secteurs d’activités et domaines de compétences. Le transport ferroviaire en premier lieu mais aussi l’industrie de transformation, la gestion des projets, le management ou encore l’audit financier, la distribution agro-alimentaire et les produits pétroliers. Ses compétences se sont déployées au service de structures comme Exxon Mobil Cameroun, Barry Callebaut ou encore Ernst & Young. Il aura passé plus de 13 ans comme Directeur au sein de Camrail. Michel Ossock est marié et père de 5 enfants. Avant sa nomination, il occupait le poste de Directeur des Ressources Humaines depuis le mois de novembre 2015.