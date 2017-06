Cameroun, Invasion du marché de la volaille par le poulet congelé en pièces: La COMICODI interpelle le Premier Ministre :: CAMEROON Monsieur le Premier Ministre, La Commission indépendante contre la corruption et la discrimination vous renouvèle ses compliments, et prends votre permission pour vous exposer ce qui suit :

#LeGouvernementCamerounais 1 – Le Gouvernement Camerounais avait déclaré la fin des importations sauvages du poulet congelé et des dispositions pratiques avaient semble-t-il été prises en relation avec l’interprofession, pour encourager la densification de la production locale.

2 – Il y a cinq ans, nous y étions presque parvenus, satisfaisant entièrement la demande, et exportant même des surplus vers des pays voisins.

3 – Selon un processus secret, soutenu et lourdement financé par une mafia expansive et criminelle, le marché camerounais est redevenu le terrain de jeu du poulet congelé.

4 – Les enquêtes que nous avons menées montrent très clairement que cette activitÃ?© criminelle bÃ?©nÃ?©ficie de quelques complaisances d’officiels sans foi ni loi, et ce à tous les niveaux des centres de décision, de contrôle et de sanction. Aurions-nous légalisé et légitimer la mafia à la fois ?

Face à cette situation, la Commission estime de son devoir, de mobiliser votre attention sur le phénomène, d’autant plus que les conséquences très négatives et immédiates sur la profession, sur l’économie en général et sur la santé des consommateurs sont indéniables.

Au-delà des premières conséquences perceptibles, il y a la crédibilité du pays, de l’action de son gouvernement, de sa capacité à régenter les rapports économiques, à assurer la sécurité de ses frontières et le contrôle des opérations douanières. C’est bien dommage, triste.

La Commission saisit l’occasion pour vous assurer de sa très haute considération citoyenne./.

Le Président de la Commission

SHANDA TONME

Médiateur universel