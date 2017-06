Belgique, Style & Impact: Sentez-vous mieux dans votre corps, votre mental, et votre apparence ! :: BELGIUM Trouver avec son propre style comment mieux être et mieux faire, avoir de l’impact ! Ce samedi 15 juillet, l’Espace culturel Le Senghor (à Bruxelles) accueillera « STYLE & IMPACT », la première édition de la JOURNÉE SUR LE MIEUX-ÊTRE organisée par WALK OF FÂME avec comme focus cette année le mieux-être de la femme.

#CulturelLeSenghor Mères, épouses, femmes actives et responsables, les femmes aujourd’hui sont tenues à de multiples engagements professionnels, privés et familiaux auxquels elles répondent sans répit.

Emportées dans ce tourbillon de contraintes quotidiennes, il n’est pas rare qu’elles oublient de prendre du temps pour elles, pour partager leurs expériences ou tout simplement se ressourcer.

D’autre part, hommes ou femmes, nous sommes tous sur-sollicités, sur-informés…D’où la nécessité de prendre le temps pour soi et trouver ce qu’il y a de mieux pour nous afin d’atteindre l’objectif recherché

Les hommes trouvent donc tout autant leur place dans cette journée, car la question du mieux-être est l’affaire de tous.

Style & Impact a été pensé pour tous nous inviter à sortir de la routine, nous retrouver autour d’activités choisies , évacuer le trop plein de stress et échanger avec des coaches et des professionnels sur les questions de soins de soi, beauté, santé, bien-être et impact social.

AU PROGRAMME ENTRE AUTRES:

Session sportive

Brunch & conseils nutrition

Workshops – conseils et soins

Shopping Time

Conférence

…..

Pour que cette journée soit totalement la vôtre, une garderie est prévue pour les enfants!!!! Inscrivez – vous et bénéficiez des conseils et coaching de professionnels.

LIEU Centre culturel LE SENGHOR Ch. De Wavre, 366 1040 Etterbeek ACCÈS Bus 59, 60, 80 (Senghor) - Bus 34 (Etangs) Métro 1, 5 (Schuman ou Maelbeek) INFORMATIONS Facebook: @walkoffamebrussels Mail: events@walkofame.brussels GSM: / 0472 350 040 Prix : 25€ (promotions disponibles sur les istes d’annonceurs)

Les frais d’inscription donnent droit aux sessions de conférences, workshops dédiés, à la séance de sport, à la zone de shopping- conseil et soins, au mini défilé, au concert gospel et à l’apéro offert en fin de journée.

INSCRIPTIONS :

Ø Via site annonceurs : Eventbrite.fr ou Vitrineafricaine.be

Ø Chez « Street dreamz » à la Rue Neuve (Rue du Fossé aux Loups 28, 1000 Bruxelles)

Ø En ligne via : 1) Payement bancaire : Compte ASBL Union No: BE51 0004 3884 3962 (communication: Nom & prénom + Walkoffame) 2)Envoyer message de confirmation par sms ou mail: -->Mail: event@walkoffame.brussels --> GSM: 0483 233 331 / 0472 350 04 3) Nous vous envoyons un mail de confirmation + formulaire inscription aux différents ateliers