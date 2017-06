Cameroun - Vient de paraître: "Théodore Mayi Matip: Initié pour la patrie", par Alain Claude Ngouem :: CAMEROON Cacique du régime Ahidjo pendant de très nombreuses années, mais surtout l´un des bras droits de Ruben Um Nyobè dans le maquis, Mbombok Théodore Mayi Matip, mort en 2003 à Eseka, sa ville natale, a été un homme politique de haut vol qui ne devrait pas être jeté aux oubliettes. Ainsi, l´écrivain et économiste Dr.Alain Claude Ngouem, dans son nouvel ouvrage "Théodore Mayi Matip: Initié pour la patrie", retrace le parcours atypique de ce patriarche, pour le ramèner á la conscience nationale.

#ThéodoreMayiMatip Qu´est ce qu´un initié?

Dans la société traditionnelle Basaa, dont Théodore Mayi Matip est originaire, le Mbombok est le prêtre, le guérisseur et le devin par excellence. Il est censé servir de courroie de transmission entre les vivants et les ancêtres de sa communauté, et donc du Dieu que les Basaa appellent Hilôlômb. Un Mbombok est donc un initié dans la mesure où il manipule les secrets de la nature qui lui permettent de transiter entre les deux mondes ; celui des vivants, donc du visible, et celui des ancêtres, donc de l’invisible. Théodore Mayi Matip était un Mbombok!

Pour nos jeunes lecteurs, qui est "Théodore Mayi Matip?

Théodore Mayi Matip fut l’un des premiers vice-présidents de l’Assemblée nationale du Cameroun. Par cette fonction, il fut donc un homme politique dont les actions peuvent simplement être analysées sous le prisme de diverses théories de la science politique connues de tous. Mais, les œuvres de Théodore Mayi Matip furent plus que politiques. Dans de longues croisières initiatiques, Théodore Mayi Matip était aussi devenu Mbombok. À ce titre, il a mené une vie hors du commun, du fait que l’environnement social du Mbombok est cadré de rituels qui le connectent aux forces ancestrales. C’est de cette vie qu’il s’agit de décrypter dans ce livre.

"Théodore Mayi Matip: Initié pour la patrie" est le titre de votre nouvel ouvrage. Pourquoi ce titre et pourquoi est-il un initié?

En réalité, le titre authentique était; Théodore Mayi Matip : Le Mbombok qui voulait sauver la République…mais, ce titre risquait d’être restrictif, à mon sens, pour cet homme qui participa activement à la transformation socioculturelle de son pays à un niveau élevé, surtout à un moment historique où toutes les forces sont éveillées pour le devenir de ce pays. camer.be Or, il fallait élaguer sur la grande partie de ses œuvres. Le parcours de Théodore Mayi Matip est à la fois brillant et terne, difficile à comprendre dans une logique rationnelle. C’était un personnage énigmatique pour certains et clairvoyant pour d’autres. Le sous-titre Initié pour la patrie est donc plus englobant.

Votre ouvrage ne tente-t-il pas de ressusciter un Grand homme politique, dont l´action politique au sein de l´UPC pré-indépendance n´a jamais fait l´unanimité?

D’emblée, il faut rappeler que toute œuvre humaine est perfectible. En matière de politique, à part les martyrisés, il est difficile de pointer du doigt ceux dont les actions politiques font l’unanimité, surtout si les décisions importantes et historiques sont prises. La sagesse dit aussi; celui qui, au cours de sa vie, a planté même un seul arbre avant de disparaître, n’a pas vécu inutilement, et mérite donc un hommage.

Ce livre autobiographique retrace le parcours atypique d’un patriarche dans la société secrète des Ba Mbombok de la confrérie du Mbock Basaa Nkoda Ntong du Cameroun, dont l’existence et l’œuvre sont presque reléguées aux oubliettes. Pourtant, Théodore Mayi Matip a marqué de son empreinte indélébile l’activité sociopolitique au Cameroun et la vie de plusieurs générations de Basaa dans la Sanaga Maritime et l’actuelle Nyong et Kellé. Le Ngé Njôn vous rappelle-t-il quelque chose? Tout est expliqué dans le livre!

Ce livre relate l’énigmatique paradoxe de l’œuvre sociopolitique de Théodore Mayi Matip à travers ses actions au sein du patriarcat ancestral du Mbok Basaa auquel il a présidé aux destinées pendant plusieurs années. Le livre élague ses affaires de Mbombok.....Les péripéties politiques n’y sont point. J’invite ceux qui veulent devenir Mbombok à lire absolument le livre......

Ceux qui veulent s’abreuver des vraies connaissances de l’anthropologie politique africaine se réjouiront de la lecture de cet opus. Ceux qui veulent suivre les traces d’un homme de culture de haut volt, d’un politicien avancé dans son temps, d’un patriarche se réjouiront de cet opus. Enfin, ceux qui, chercheurs, historiens, anthropologues, politologues, ethnologues, égyptologues, humanistes ou humanitaires, veulent avoir des outils de base pour les fondements de leurs travaux sur l’Afrique ou le Cameroun pré, post et néocolonial, devront lire cet opus.

Est-ce pour cela que vous décidez de ne pas en parler dans votre livre?

En réalité, c’est un devoir de relater aux jeunes générations les actions importantes des anciennes générations, pour que ces jeunes s’illustrent aussi par des actions positives. Les épopées des anciennes générations peuvent influencer la vie des futures générations et les transformer. L’épopée de Théodore Mayi Matip est incontestablement celle qui influence l’arène socioculturelle au Cameroun jusqu’aujourd’hui. Fils de chef supérieur chez les Basaa, il s’initia aux rites ancestraux qu’il mit au service de sa communauté.

Dans le contexte actuel où il a disparu, pour mieux cerner son œuvre, il faut jeter un regard panoramique sur son action socioculturelle parfois médiatique, et surtout sur les aspects non médiatiques du patriarcat ancestral du Mbok Basaa dont il fut le gardien incontestable. camer.be Pour cet homme silencieux, comme s’il lui avait été interdit de parler par son adhésion au culte des Ba Mbombok, il faut revisiter son environnement social, et jeter un regard inquisiteur sur son statut afin de mieux comprendre son action socioculturelle et même politique plus tard. Les œuvres politiques ne pouvant pas être comprises si l’environnement socioculturel est dissimulé dans les ornières.

Ce n’est pas une œuvre autobiographique à titre posthume de Théodore Mayi Matip. C’est une réflexion sur la vie d’un Mbombok, d’un patriarche Basaa, une vie inséparable de celle de sa patrie. C’est une réflexion pour répondre à l’énigme qui a jalonné à la fois la vie de Théodore Mayi Matip, celle des peuples Basaa et celle des patriotes camerounais. Mais, c’est aussi une réflexion pour comprendre les forces, les jeux d’ombre et de lumière du tissu socioculturel camerounais qui tracent le devenir d’un pays à travers les empreintes des hommes mystico religieux comme Théodore Mayi Matip.

Il ne s’agit donc pas de continuer à travestir l’histoire qui l’est déjà. Il s’agit d’analyser le comportement, les influences et les forces (de l’invisible) qui ont présidé les décisions, même politique, de nos maquisards patriotes nationalistes. Je ne fais pas la technique de l’édredon. Loin de là! Un deuxième livre sur Théodore Mayi Matip. est en cours. Là-dedans, il s’agira totalement de son œuvre purement politique.

Est-ce plus facile pour un économiste, d´écrire sur la vie d´un homme politique?

J’accomplis ce devoir de mémoire pour deux raisons fondamentales. Premièrement, c’est parce qu’il faut rompre avec l’oralité célèbre aux Africains que j’écris ce livre qui n’a pas été écrit du vivant de Théodore Mayi Matip et même plusieurs années après sa disparition. Deuxièmement, ayant vécu avec lui pendant quelques moments interrompus de sa vie, j’ai eu l’occasion de comprendre ses silences et surtout au sujet de sa posture d’homme de culture de haut volt. Je dois donc transmettre tout cela aux générations futures.

Ayant discuté longuement avec Théodore Mayi Matip de son vivant au sujet d’écrire sur lui, je me suis donné la liberté de le faire même après sa disparition. Je peins donc les non-dits qui expliquent sa vie dans la cosmogonie Basaa, au Cameroun et auprès des patriotes. En réalité, pendant que Théodore Mayi Matip vivait encore, il estimait que son œuvre patriotique pouvait se poursuivre. Pour lui, avec les connaissances de la nature humaine, et de la nature tout court, il était prêt à servir jusqu’à son dernier souffle.

Ce livre sort de l’ordinaire des théories universelles du complot ou de l’apologie. Il plonge le lecteur dans la logique de l’action d’un homme confronté à la survie de sa communauté, en l’occurrence à la lutte pour l’indépendance du Cameroun qui sortait nonchalamment de la colonisation. Il faut noter que dans ce livre, seul l’aspect socioculturel des œuvres de Théodore Mayi Matip sera élucidé presque en filigrane seulement. Sachant que son œuvre est plus grande que ce qui est présenté dans ces quelques pages.

Où trouver votre livre "Théodore Mayi Matip: Initié pour la patrie".

Le livre est sorti il y a moins d’un mois. Je pense que l’éditeur assurera sa présence dans plusieurs librairies du monde bientôt. Mais, le lecteur qui veut avoir la primeur peut l’acheter aujourd’hui même à Amazon.com ou Amazone.ca

Je ne serai pas plus prolixe que ça. Vos lecteurs ont la primeur du condensé de l’ouvrage, mais je les invite à s’acquérir du livre et de le lire jusqu’à la dernière page. Ils auront une autre compréhension du monde. Merci pour tout...



* Alain Claude Ngouem détient un doctorat en économie et sciences sociales de l’Université technique de Dortmund en Allemagne. Il est ancien diplômé de l’Institut des Relations internationales du Cameroun (IRIC).

Dr. Alain Claude Ngouem a été chargé de cours au département de sociologie et de l’équité en éducation à l’Institut d’Étude pédagogique de l’Ontario de l’Université de Toronto et Chargé d’enseignement à temps partiel à la Faculté d’éducation de l’Université d’Ottawa – Campus de Toronto. Il a de nombreuses publications scientifiques.

Dr. Alain Claude Ngouem est actuellement Secrétaire général de la Fondation Herbert H. Carnegie –Future Aces à Toronto-Canada.