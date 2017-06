Le parc national de Korup, un as pour le tourisme camerounais :: CAMEROON Situé au centre de la région du Sud-Ouest à proximité de la ville de Buéa, le parc national de Korup fait partie des 828 sites touristiques recensés au Cameroun par la plateforme JumiaTravel en 2016. Immersion dans ce site que les experts nomment le “Titan camerounais”.

#ParcNational Le Cameroun est considéré depuis de nombreuses années déjà, comme un pays au potentiel touristique impressionnant. De belles plages réparties sur l’ensemble du territoire, de nombreuses montagnes, de gigantesques monuments ou encore de très beaux parcs constituent cet univers qui participe à la beauté naturelle du pays des Lions Indomptables. Au cœur de ce patrimoine riche et diversifié, figure le parc de Korup, un site devenu au fil des années, tout un symbole pour les voyageurs internationaux.

Ce n’est certainement pas le site le plus connu du Cameroun, pourtant il n’en est pas le moins beau. Le parc national de Korup est l'un des 19 parcs recensés par le JumiaTravel, leader panafricain du voyage en ligne. Il est situé au Sud-Ouest du pays, à la frontière avec le Nigeria. Aux côtés des autres parcs comme celui de la Bénoué et celui de waza ou encore ceux du Mbam et Djérem et Lobéké, il contribue au rayonnement du paysage naturel 237 (en référence au pays). Les experts de l’Organisation Mondial du Tourisme (OMT) le présentent comme un parc unique en son genre dans le pays siège de la BEAC.

Avec une superficie de 1 260 km2, le parc de Korup est considéré comme l’une des plus belles et plus vieilles forêts tropicales humides du monde. La richesse de sa faune et de sa flore réside dans le fait qu’il a survécu à l’âge glaciaire et aujourd’hui il ressemble à un musée de plus de 60 millions d’années.

Plus de 400 essences d’arbres et de nombreuses plantes médicinales y ont été identifiées. On y a notamment découvert une liane (Ancistrocladuskorupensis) qui aurait des effets positifs dans le traitement contre certains cancers et contre le VIH. Quant à la faune, on y dénombre plus de 300 espèces d’oiseaux à l’intérieur du parc et 100 autres dans les environs, 174 espèces de reptiles d'amphibiens et 140 espèces de poissons qui peuplent les nombreux cours d’eau. Aménagé comme une réserve de faune naturelle, on y trouve quelques éléphants, buffles, antilopes, léopards ou chimpanzés. On y retrouve aussi plus de 25 % des espèces de primates d'Afrique.