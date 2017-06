«Cette situation impacte gravement sur le fonctionnement de la structure elle-même et sur les conditions de vie et de travail du personnel. Mais la hiérarchie assure avoir initié des démarches dans le sens de débloquer cette situation au niveau du trésor à Yaoundé ».

Canada (Montreal) Canada (Montreal) Epervier

Inacceptable !

Que la famille et les amis, voisins, connaissances, activistes et piliticiens de l'opposition (les vrais, engagés) prennent un avocat.



Consultez et analysez toutes les options qui s'offrent à vous pour que justice soit rendue.



Négligence criminelle

Imposture des gouvernants

Incompétence criarde des planificateurs et gestionnaires de la machine gouvernementale entraînant mort d'homme.



Comment se fait-il qu'il n'y ait pas un mécanisme permettant à un employé municipal de bénéficier de soins de santé même si son salaire est retenu illégalement par son employeur ?



Pratique d'esclavage par une organisation en bande: le régime néo colon.