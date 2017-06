CÔTE D'IVOIRE :: Côte d'Ivoire: Mamadou Koulibaly « C’est Gbagbo qui a vendu le pays à la France » :: COTE D'IVOIRE A la suite de la sortie médiatique de Laurent Gbagbo la semaine dernière, de nombreux hommes politiques ivoiriens ont réagi. Mamadou Koulibaly, ex-président de l’Assemblée Nationale, sous Gbagbo, n’est pas resté en marge. Seulement sa déclaration a choqué plus d’un. Selon lui, Laurent Gbagbo accuse la France en vain. Car il accuse l’ex-président ivoirien d’avoir vendu la Côte d’Ivoire à la France.

#CôteDIvoire « Gbagbo Laurent a été le meilleur défenseur de la France. Il a tout donné aux Français. Il a renouvelé les concessions de l’eau et de l’électricité à son ami Martin Bouygues, de gré à gré. Pareil pour la téléphonie, qu’il a redonnée hors toute procédure légale à France Télécoms. Il a offert le terminal à conteneurs du port d’Abidjan à Bolloré, sans appel d’offres Malgré toutes nos mises en garde, il a confié l’élaboration et la gestion du fichier électoral à la Sagem. Sa campagne a été conçue et gérée par Stéphane Fouks, d’Euro RSCG. Un de ses principaux financiers était Bolloré.

Il a confié ses sondages à la Sofres, entreprise française. Entre les deux tours, Gbagbo s’est même empressé d’octroyer des blocs pétroliers à la frontière du Ghana au groupe Total, comme ça, cadeau. Dans son livre de campagne de 2010, il fait l’apologie du FCFA, allant même jusqu’à écrire que s’il gagne les élections, il ira convaincre le Ghana, le Nigeria etc. de rejoindre la zone franc. Alors, une fois qu’on a fait tout cela, peut-on vraiment s’offusquer de l’ingérence française en Côte d’Ivoire ? Gbagbo a offert la Côte d’Ivoire à la France. Je ne suis pas le juge des élections.

Mais si je ne m’en tiens qu’au résultat, je dirais non. Gbagbo a lui-même, une nouvelle fois, mis la Constitution ivoirienne de côté pour faire appel à un panel de chefs d’Etat africains afin de trancher la question de la victoire électorale. Il a indiqué que la décision de ce panel s’imposerait à tous et que si le panel déclarait qu’il avait perdu, il quitterait le pouvoir. Et le panel a conclu qu’il a perdu les élections », a déclaré le professeur Mamadou Koulibaly.