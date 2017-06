Cameroun, LA FOLIE DE LA JEUNESSE: TOUT EST GRATUIT - VOICI LE PLAN MONIQUE :: CAMEROON Dans le monde, il y a ceux qui critiquent, et il y a ceux qui travaillent. Puis, il y a ceux qui critiquent ceux qui travaillent. Les plus improductifs seront toujours les plus bruyants, et les plus efficaces seront toujours les plus combattus. C'est la dure loi de la société, la logique de l'illogique, telle que constatée dans les communautés en général, et dans la communauté africaine en particulier.

#FemmeEnceinte Fort heureusement, beaucoup parmi ceux qui travaillent se distinguent par leur persévérance et leur imperméabilité devant la critique. C'est le cas du groupe d'action sociale "Les Enfants de Monique", que nous avons créé en juillet 2016. Quelques mois plus tôt, le 12 mars, une jeune femme enceinte du nom de Monique Komatekel perdait la vie dans des circonstances lâches, illustrées par l'encadrement médiocre des autorités compétentes. Depuis cette date, la petite dizaine de jeunes fous que nous sommes s'est décidée à mettre tout en œuvre pour que pareille tragédie ne se reproduise plus jamais. Ainsi, loin de nous limiter à l'émotion et aux prières, nous avons misé sur le pragmatisme, en répondant à la question : 'Que pouvons-nous faire?"

Ainsi naquit le groupe

Nous nous sommes financés progressivement grâce aux cotisations mensuelles des membres, et surtout grâce a des dons de personnes que nous ne connaissons pas, et qui ne nous connaissent pas, mais qui ont cru en notre bonne foi, et en la solidité de notre projet fou. Après avoir pris en charge les trois orphelins de Monique et d'autres personnes en détresse (dont les témoignages sont disponibles sur notre page "Les Enfants de Monique Koumate"), nous présentons aujourd'hui, une enveloppe d environ 2 000 €, qui nous permet d'offrir à quelques femmes en Afrique, un véritable cadeau du Père Noël. Mais bien réel cette fois. Ce cadeau , c 'est le fameux "Plan Monique".

QU'EST CE QUE C'EST?

Vous aurez certainement du mal à le croire, mais il s'agit d'une couverture GRATUITE de la femme enceinte, incluant les différents examens et les suivis face a d'éventuelles complications, tel que décrit sur le prospectus. Cela semble trop beau pour être vrai, et pourtant, ça l'est. Nous ne vous connaissons pas, mais si vous attendez un enfant et que vous ne disposez pas de moyens permettant de donner la vie en bonne et due forme, n’hésitez pas à nous contacter et à bénéficier de notre folie. C'est pour ça que nous existons : être utiles à notre société. Votre vie, votre tribu, votre clan, ne nous intéressent pas. Un enfant qu'on met au monde, est une merveille de l'Univers. La dignité humaine n'a pas de prix.

Si vous résidez au Cameroun et que vous avez dans votre entourage une future maman en détresse, mettez-la en contact avec nous à travers un message privé sur notre page, afin que nous puissions réagir au plus vite.

Nous ne souhaitons plus de Monique 2.0 au Cameroun, et nous espérons que l'Afrique entière suivra. Diffusez ce message, parlez-en autour de vous, partagez-le comme vous partagez les vidéos humoristiques, et sauvez indirectement une vie. Ainsi se présente notre initiative, sans rien attendre du gouvernement (Ou plutôt d'ailleurs malgré sa présence). Oui, l'émergence de l'Afrique par sa jeunesse est encore possible.

(Si vous voulez simplement participer au projet en nous soutenant par un don ou autre, vous pouvez pareillement nous adresser un message sur ladite page. Trouvez votre mission et accomplissez-la. Car un fait est certain, c'est la somme de nos efforts qui développera notre continent).