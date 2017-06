QATAR :: Crise du Golfe : Alpha Condé propose sa médiation C’est en tant que président de l’Union Africaine et dirigeant d’un pays membre de l’Organisation de la coopération islamique qu’Alpha Condé propose sa médiation dans la crise qui secoue actuellement le Qatar.

#LArabieSaoudite Une grave crise diplomatique qui a éclaté il y a quelques jours lorsque l’Arabie saoudite, le Bahrein, les Émirats arabes unis, le Yémen et l‘Égypte ont annoncé qu’ils coupaient les ponts avec le Qatar, accusé de soutenir le terrorisme.

Alpha Condé ne choisit pas son camp. Et pour cause, le Qatar est présent en Guinée. Et l’Arabie saoudite est un partenaire ancien du pays depuis son indépendance. Une attitude qui tranche avec les positions prises parafricains.

La Mauritanie et Les Comores ont, il y a quelques jours, rompu leurs relations diplomatiques avec le Qatar. Sans aller jusque-là, le Sénégal, le Niger et le Tchad ont eux rappelé leurs ambassadeurs à Doha.

Plus prudents, d?autres pays comme la Somalie ou le soudan ont, quant à eux, appelé les différentes parties au dialogue.