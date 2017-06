Cameroun, Protais Ayangma, Président E-CAM,Président du comité d’organisation des JEICAC 2017 « Nous devons explorer les réalités économiques et commerc Monsieur Protais Ayangma, Président du mouvement patronal E-CAM, par ailleurs président du comité d’organisation des Journées Economiques, Industrielles et Commerciales du Cameroun en Chine (JEICAC2017) explique les enjeux de cet évènement prévu du 09 au 15 octobre prochain.

#MouvementPatronal Pourquoi le Cameroun doit-il aller à la conquête de la Chine ?

La Chine a fait de grands pas en avant en ce début du 21ème siècle et elle se positionne comme une puissance économique et financière de premier plan avec qui il est profitable de coopérer. Le Cameroun en a la pleine conscience, car notre pays bénéficie depuis plusieurs

décennies, de l’apport technique et financier de l’Empire du Milieu, pour son développement infrastructurel, technologique et même socioprofessionnel. De plus, la Chine prend en Afrique et au Cameroun particulièrement où nous observons un grand déploiement productif des chinois dans tous d’activités : la Chine s’est largement projetée au Cameroun dans des domaines variés.

Existe-t-il une corrélation entre la coopération économique et commerciale Sino camerounaise et les JEICAC ?

Bien évidement. Cette coopération économique et commerciale a porté de nombreux fruits, et le Cameroun est devenu le deuxième plus grand bénéficiaire africain des financements chinois. Dans cette mouvance, la dynamique inverse nous exige de faire le pas au lieu de continuer à attendre. Ce projet nous apparaît dès lors comme un levier déterminant ; nous permettant non seulement de consolider les acquis, mais aussi de capitaliser les multiples atouts dont regorge notre cher et beau pays ; qu’offre ce pays continent qu’est la Chine.

Et delà apparait alors un intérêt certain pour les JEICAC…

Oui bien sûr, nous devons nous porter vers la Chine, au cœur de ses prouesses technologiques pour y découvrir les savoir-faire qui fondent la production des biens et des services de consommation offerts par les avancées technologiques et industrielles. C’est dire que nous n’avons plus seulement besoin de les voir arriver, mais aussi de pénétrer ce système pour en tirer les leçons de ce mariage réussi entre tradition séculaire et modernisme positiviste. Explorer les réalités économiques et commerciales de la chine, saisir les opportunités, en vue d’impulser le développement durable, rapide et coordonné de l’économie et de la société camerounaise, stratégique que nous devons prendre en compte.

Quel est l’intérêt pour le mouvement patronal E-CAM d’appuyer une pareille initiative

Les Journées Economiques et Commerciales du Cameroun en Chine, que nous souhaitons de tous nos vœux, sont une réponse actuelle que le Cameroun soit opérationnaliser dans ses priorités de promotion du label Cameroun. E.cam, notre mouvement patronal est en phase avec ce concept événementiel, car il entre en droite ligne de notre vision et de nos missions qui sont les actions susceptibles de consolider l’intérêt collectif en s’appuyant sur des partenariats profitables. La Chine est un partenaire dont on ne saurait du développement des capacités innovatrices des entreprises camerounaises. Toute chose qui participe à relever le niveau de compétitivité de ces dernières, aussi bien sur le plan local qu’internationale. Les JEICAC 2017 nous interpellent. Tous ensemble, convergeons vers Beijing cette année pour porter l’économie camerounaise sur les marches de l’émergence en 2035.