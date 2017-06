CAMEROUN :: Accident ferroviaire d’Eséka : Mouvements à Camrail :: CAMEROON Le président du conseil d’administration et le directeur général ont démissionné et ont été immédiatement remplacés vendredi dernier.

#Son Souhait De «Après huit ans de bons et loyaux services, Hamadou Sali a fait part de son souhait de démissionner de son poste de président du conseil d’administration de Camrail». L’annonce a été faite dans le cadre d’une session ordinaire du conseil d’administration de l’entreprise tenue vendredi dernier à Yaoundé. Didier Vandenbon, directeur général, a également déposé son tablier.

Le communiqué de presse publié à l’issue des travaux évoque son souhait de se consacrer à l’instruction en cours au sujet de l’accident ferroviaire survenu à Eséka le 21 octobre 2016. Deux démissions en un conseil d’administration. Le fait n’est pas anodin.

En effet, le rapport de l’enquête menée par la commission mise sur pied au lendemain du drame d’Eséka par le chef de l’Etat et rendu public le 23 mai dernier, imputait la responsabilité à titre principal à la société Camrail, relevant que : « …le Train Intercity n° 152 qui a déraillé était en excès de vitesse et présentait des anomalies telles que la défaillance des organes de freinage,… ».

Consécutivement à cette enquête, le chef de l’Etat avait instruit un certain nombre de directives parmi lesquelles, la transmission à la justice du rapport d'enquête, pour qu'elle en tire toutes les conséquences de droit ainsi que la prise des sanctions appropriées à l'encontre des responsables dont l'implication dans l'accident est reconnue.

A ce jour, l’enquête suit son cours. D’après une source interne, Didier Vandenbon et Hamadou Sali sont tous deux auditionnés dans le cadre de cette procédure, comme de nombreux autres responsables de l’entreprise. Prenant en compte ces démissions, le conseil a accédé à la volonté des deux désormais ex dirigeants. Séance tenante, il a procédé à la nomination d’Aboubakar Abbo comme Pca de Camrail et de Jean Pierre Morel comme Dg.

Le conseil a également nommé deux directeurs généraux adjoints : Michel Ossock et Gilbert Nkana Pondy .