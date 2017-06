CAMEROUN :: Coupe des confédérations : Oyongo Bitolo forfait :: CAMEROON Sorti à la 17e min après un choc à première vue anodin avec un joueur marocain, Ambroise Oyongo Bitolo va manquer la Coupe des Confédérations puisque le joueur d’Impact Montréal souffre d’une rupture du tendon rotulien, d’après le Dr William Ngatchou, médecin des Lions indomptables. Il devrait subir une opération et devrait être absent entre six et sept mois.

#LionsIndomptables Selon Vincent de Paul Atangana, le joueur faisait partie du voyage hier, par vol spécial, afin de s’assurer de la meilleure prise en charge possible à l’étranger. Cette nouvelle met en tout cas le sélectionneur des Lions indomptables dans l’embarras puisque le latéral gauche faisait partie des indéboulonnables de son système.

« Je dois encore réfléchir », reconnaissait Hugo Broos samedi dernier. Réfléchir à l’option de partir avec 22 joueurs et donc de puiser dans la ressource disponible (Jonathan Ngwem étant arrière gauche de métier) ou alors convoquer un autre joueur. Mais là aussi, ce n’est pas si évident. « La plupart des joueurs sont en vacances depuis presque trois semaines. S’il faut faire venir un joueur, il faudra le remettre au même niveau physique que les autres. Cela en vaut-il la peine ? », s’est interrogé Hugo Broos.

Dans tous les cas, l’absence d’Oyongo Bitolo est un coup dur pour l’équipe. « Il va nous manquer. C’était un joueur important sur le terrain et en dehors. C’est lui qui animait le vestiaire », a déploré Benjamin Moukandjo. On devrait en tout cas être fixé dans les prochains jours .