CAMEROUN :: Deux élèves meurent dans un puits à Bana :: CAMEROON Elles révisaient leurs leçons avec d’autres camarades entre deux épreuves du BEPC jeudi dernier, lorsque le drame s’est produit.

#LaDalleCoulée Le réconfort de la nation, le préfet de Mamoudou du département du Haut-Nkam, a tenu à l’apporter personnellement en rendant visite aux familles éplorées à la suite du drame qui a traumatisé quatre jeunes candidates au BEPC en fin de semaine dernière. La tragédie s’est produite jeudi dernier.

Entre deux épreuves, quatre candidates du sous-centre du lycée de Bana, décident de réviser leurs leçons en retrait. La dalle coulée pour masquer un vieux puits sur lequel elles ont trouvé refuge, se dérobe sous leurs pieds. Les secours qui sont promptement mobilisés permettent d’extraire de ce piège deux jeunes élèves.

Pauliviane Tchanou Tcheze 18 ans et Gwladys Maelle Kopidieu 14 ans. Le sort est plus triste pour Florence Tchoukeu et Rosalie Ngantcheu tcheutchoua. Toutes les deux agées de 17 ans.