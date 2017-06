CAMEROUN :: Envoi de fonds à l’international : Reprise dans les guichets :: CAMEROON Après près d’un an de perturbation, le service est à nouveau disponible dans le pays.

Vendredi dernier au quartier Mvog-Mbi à Yaoundé, dans un établissement de micro finance, les deux guichets de service d'envoi et retrait de fonds sont ouverts. Berthe Essomba, dame d'une cinquantaine d'années est tout sourire. Elle vient d'envoyer un mandat de 350.000 F à ses deux enfants, étudiants en France. Le transfert d'argent a pu se faire via le guichet de Western Union. Une opération devenue difficile depuis la fermeture des guichets d'envoi d'argent à l'international.

C’est donc le soulagement pour les usagers qui pendant près d’un an ont souffert des perturbations de ces guichets. « Ce dénouement a été possible grâce à la contribution active des agents et partenaires de la société internationale de transfert d’argent et notamment le soutien du ministère des Finances », peut-on lire dans le communiqué publié par un de ces opérateurs. Pour arriver à cette décision, Berthe Yecke Endole, directeur de la coopération monétaire et financière au ministère des Finances (Minfi) parle d’un compromis trouvé entre la direction générale des Impôts et ces opérateurs.

« Nous avons joué le rôle d’arbitre afin de leur permettre d’arranger ce problème », rassure-t-elle. De cet arrangement, on apprend que les établissements d’envoi de fonds à l’étranger ne seront plus soumis au régime de l’impôt sur les sociétés. Ils devraient s’acquitter d’une taxe forfaitaire d’environ 2,5% de leur chiffre d’affaires. Il s’agit en fait de l’acompte de l’impôt sur les sociétés. Selon une source bien introduite au Minfi, cette taxe à payer n’aura pas d’incidence sur les frais d’envoi que supportent les clients. Ces derniers étant protégés par la réglementation des changes en zone CEMAC.

En outre, le Minfi prépare un projet de loi sur les transferts de fonds à l’étranger. D’après notre source, cette loi va instaurer l’octroi d’agréments aux établissements de transfert de fonds. Concernant la taxe de 33,33% exigées aux banques partenaires, il ne sera plus question de la payer sur chaque frais d’envois, mais de la prélever sur les bénéfices annuels .