La Cour pénale internationale a compétence internationale pour poursuivre le génocide, les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre dans les États membres ou si une situation est renvoyée par le Conseil de sécurité de l’ONU.

Le Conseil de sécurité a demandé à la Cour pénale d’enquêter sur les crimes de guerre au Darfour en 2005. Une région où 300 000 personnes sont mortes et des millions d’autres déplacées depuis que la guerre civile a éclaté en 2003 entre le gouvernement et les rebelles.

“Plus récemment, le 29 mars 2017, M.s’est rendu en Jordanie. Malgré le rappel du registre de ses obligations d’arrestation et de remise de M.. Malheureusement, la Jordanie a refusé de le faire.” A-t-elle ajouté.

"En ce qui concerne son Excellence le Président du Soudan, la constitution de 2005, la constitution de transition, stipule que le président de la République est le symbole du pays et de sa souveraineté."

“Aucun des suspects pour lesquels des mandats d’arrêt ont été délivrés n’a été arrêté et transféré à la Cour pénale internationale. N’oublions pas, ces hommes ont plusieurs accusations à leurs actifs, pour certains, des crimes les plus graves au monde, comme prévu dans le Statut de Rome. A-t-elle déclaré.

#CourPénale Fatou Bensouda, a réitéré son appel aux États afin qu’ils mettent aux arrêts les suspects présumés de génocide, crimes de guerre et crimes contre l’humanité, commis dans la région du Darfour au Soudan, y compris le président du pays, Omar Al Bashir .

Avez-vous émis des mandats d'arrêt contre les français coupables de crimes contre l'humanité en Afrique ?



Avez-vous émis des mandats d'arrêt contre les tueurs qui ont porté Alassane OIATARA au pouvoir en Côte d'Ivoire ?



Les Éditions et leurs alliés ont attaqué l'Irak et massacré combien de civil?

Ils en ont torturé combien ?

Pour quelles raisons ?



Avez-vous lancé des mandats d'arrêt contre ces criminels contre l'humanité?

Non?

Misérable esclave!



Qui a soutenu militairement KFIR durant le processus d'accès à l'indépendance après l'assassinat masqué sous forme d'accident de John GARAN?

Avez-vous enquêté pour établir leur responsabilité dans la dégradation de la situation menant à la guerre civile ?