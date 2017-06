Focus: La double nationalité en Afrique: Un vrai problème, de mauvaises solutions :: AFRICA Fin d’année 2016, une polémique a envahi la clase politique sénégalaise relançant ainsi un vieux débat : celui de la double nationalité. C’est un membre de l’Alliance pour la République (parti au pouvoir ndlr) qui a lancé le débat à moins de trois ans de l’élection présidentielle prévue en 2019

#PèreAbdoulayeWade «Tout candidat à la présidentielle doit renoncer à sa ou ses nationalités, cinq ans au moins avant le jour du scrutin», a proposé Benoit Sambou, le chargé des élections au sein du parti présidentiel. Il n’en fallait pas plus pour créer un tollé au sein de la classe politique sénégalaise. Même si le président Macky Sall a pris ses distances avec cette proposition venue pourtant de son camp. Il a fait une mise au point mais celle-ci n’a pas suffit pour calmer les esprits.

Dans la foulée de ce débat, Me Seydou Diagne, l’avocat de Karim Wade, a, sans doute, fait plus une bourde qu’un lapsus, en déclarant que son client et son père Abdoulaye Wade, ancien président du Sénégal, ont la nationalité française. Une erreur qui pourrait être préjudiciable à Wade fils qui a des ambitions présidentielles.

Surtout que la Constitution sénégalaise ne permet pas à un binational d’être candidat. Mais cette révélation voudrait dire également qu’Abdoulaye Wade a dirigé le Sénégal dans l’illégalité, pendant au moins 5 ans (2007-2012). C’est dire combien ce débat préoccupe sur le continent. Mais pas seulement.

Presque dans tous les pays du monde, ce sujet revient et fait des vagues. Malheureusement les gouvernements peinent à y apporter des solutions efficaces et définitives. Immersion dans deux pays d’Afrique : le Sénégal et le Cameroun.

Lire la suite sur ce lien