RD CONGO :: RDC: 11 morts, 900 évadés dans l'attaque d'une prison :: CONGO DEMOCRATIC Onze personnes ont été tuées et plus de 900 détenus se sont évadés dimanche pendant l'attaque d'une prison située dans l'est de la République démocratique du Congo.

#L'attaqueD'unePrison Les autorités ont signalé que les "assaillants" n'ont pas pu être identifiés.

"La prison de Kangwayi de la ville de Beni a été attaquée par des assaillants dont l'identité n'est pas encore connue. Lors des échanges de tirs entre les forces de l'ordre et les assaillants, nos services ont comptabilisé 11 morts dont 8 éléments des forces de l'ordre", a déclaré à la presse le gouverneur de la province du Nord-Kivu, Julien Paluku.

Selon lui, "pour l'instant, sur 966 prisonniers, il ne reste plus que 30 détenus dans la prison".