   CÔTE D'IVOIRE :: Le Grand Acteur -Réalisateur Ivoirien Sidiki Bakaba soutient l'Appel au Pardon et à la Réconciliation du Président Guillaume Soro :: COTE D'IVOIRE

CÔTE D'IVOIRE :: Le Grand Acteur -Réalisateur Ivoirien Sidiki Bakaba soutient l'Appel au Pardon et à la Réconciliation du Président Guillaume Soro :: Légende du Théâtre et du Cinéma Ivoirien, exilé depuis avril 2011 en France, l'acteur-Réalisateur de renom Sidiki Bakaba a rencontré ce samedi 9 juin à Paris, le Professeur Franklin Nyamsi, Conseiller Spécial du Président de l'Assemblée nationale Ivoirienne Guillaume Soro.

#GuillaumeSoro Le Professeur Franklin Nyamsi était entouré pour la circonstance de L'Ecrivain-Journaliste Tiburce Koffi et du Journaliste et Communicateur politique Alain Toussaint, ex Porte-parole de l'ancien Président Ivoirien Laurent Gbagbo.

IL ressort des près de 6 heures d'entretien fraternel, chaleureux et profond entre les trois hommes que l'immense artiste Sidiki Bakaba apporte Tout son soutien à la politique du Pardon et de la Réconciliation engagée par leet se tient prêt à y apporter son expérience et son dévouement légendaires pour la culture en Afrique et dans le monde.

Une force de plus à l'actif de l'espérance ivoirienne. La suite le montrera davantage.

L'acteur -Réalisateur a délivré à cette occasion, un émouvant message de fraternité et d'engagement au Président Guillaume Soro, que vous retrouverez dans la vidéo ci-jointe. Pour l'Histoire.