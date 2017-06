Cameroun: AUX ORIGINES BIBLIQUES DE LA DELEGATION :: CAMEROON (...) Je descendrai, et la je te parlerai; je prendrai de l'esprit qui est sur toi, et je le mettrai sur eux, afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple, et que tu ne la portes pas à toi seul(...) Nombres 11:17 Dieu a toujours laissé à l'homme son libre arbitre de volonté, c'est-a-dire la totale liberté devant chaque situation et en toute circonstance, de choisir entre la voie qu'il prescrit dans sa parole, et celle guidée par nos 5 sens.

#DieuN'est Toutefois, il est important de savoir que Dieu n'est pas non plus à l'origine, ni responsable de la maniere dont les hommes choisissent de s'organiser sur terre, que ce soit sur le plan civil, politique, militaire ou religieux. Cependant, de la meme maniere qu'il s'est entoure d'Anges qui sont davantage des emissaires, Dieu est le premier a savoir que l'homme, dans les limites qu'il lui connait, a besoin de s'entourer chaque fois qu'il est investi d'une mission de gouvernance et/ou de leadership. Une gouvernance normale ne peut se passer de delegation. La delegation joue un role essentiel dans tout mecanisme de gouvernance. L'echec d'une gouvernance est souvent lie, soit a la mauvaise nature des termes de la delegation, soit au choix porte sur un mauvais delegue, soit encore les deux a la fois. Une fois de plus, et a ce niveau, Dieu laisse a l'homme son entiere liberte de choisir comment proceder. Il n'en demeure pas moins que dans sa demarche, le premier reflexe d'une gouvernance qui a choisi de s'inspirer de Dieu sera d'elever d'abord le besoin a Dieu, avant de proceder au choix des Delegues. Et voila comment Dieu procede pour benir cette gouvernance, afin que tout fonctionne de maniere coordonnee, avec succes et reussite assures. Dans ce verset, Dieu s'adressait a Moise, a qui il avait confié la mission de conduire tout le peuple d'Israel en terre promise, une mission pour laquelle Moise avait besoin d'etre assiste sur le terrain, afin de la mener a bonne fin. C'est le meme principe, dans un contexte differernent, que Dieu utilisa precedamment en Exode 4, lorsque Dieu voulu donner a son meme serviteur Moise, les moyens d'accomplir une mission a lui confiee. Il lui envoya Aaron le Levite, pour s'adresser au peuple, et pallier ainsi au handicap de Moise, qui avait la langue "embarressee". "Tu lui parleras, et tu mettras les paroles dans sa bouche; et moi je serai avec ta bouche et avec sa bouche, et je vous enseignerai ce que vous aurez a faire, Il parlera POUR toi au peuple; il te servira de bouche, et tu tiendras pour lui la place de Dieu. Prends dans ta main cette verge, avec laquelle tu feras les signes..." (Ex 4: 15-17) La delegation selon Dieu, est aussi simple, que Dieu lui-meme est simple: a titre tout a fait accessoire, remarquons que Dieu ici, ne demande, ni a Moise, ni a Aaron; ni a Moise ET Aaron ensemble, de faire la moindre preuve de soumission, ni de se soumettre a un quelconque rituel d'initiation, avec sexe, ou sans sexe. Il n'exige , ni d'eux, ni entre eux, la signature prealable d'un pacte quelconque, scelle avec le sexe, ou/et le sang; il ne demande, ni a l'un, ni a l'autre d'offrir son epouse, sa fille ou son fils, etc... a un quelconque rituel prealable. Il est important de savoir, de dire et de repeter que tout ce qui se fait, avec des exigences non enumerees dans la parole de Dieu ne peut ni être de lui, ni lui etre impute; mais provient plutot de l'autre source.

Dieu est un Dieu de LIBERTE. Il n'est pas un Dieu de pactes, car le but du parte a toujours ete de nous aliener, de nous asservir, de nous enchainer. Hors Dieu nous veut entierement libres, y compris de l'aimer...! Cessons d'etre dupes: Dieu n'est, nulle part ou un pacte prealable est exige. Il est important de savoir que des l'instant ou nous acceptons d'entrer dans un tel cadre, nous-nous ecartons de la voie de Dieu, et embrassons automatiquement celle du diable. Quand un pacte ne se scelle pas par le sang, il se scelle par le sexe; ou les deux a la fois: toutes choses, qui s'inscrivent en contradiction de la parole de Dieu, autant que du Christianisme. Dieu ne saurait donc etre tenu pour responsable de ce qui pourrait advenir de nous, autant que de nos proches.. Le diable n'a jamais rien construit, meme si par moments, il en donne l'illusion, pour mieux endormir ses proies. Construire une chose selon les preceptes du diable, revient donc a donner a cette chose TOUTES les

chances d'echouer! Apprenons à confier nos besoins à l'Eternel, et agissons ensuite conformément aux préceptes édictés dans sa parole. C'est ainsi que nous-nous assurons non seulement de son inspiration, mais aussi de sa benediction, ainsi que de sa protection!