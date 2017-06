   Allemagne- cameroun- Diaspora: Présentation et dédicace: "La Porte de Minuit" de Florence Tsagué au Forum "Phenomenal women 2017" le samedi 17 Juin à Francfort-sur-le-Main :: GERMANY

Allemagne- cameroun- Diaspora: Présentation et dédicace: "La Porte de Minuit" de Florence Tsagué au Forum "Phenomenal women 2017" le samedi 1 "La Porte de Minuit est un thriller captivant, un scénario idéal pour un film d´horreur dont Hollywood a le secret." (Parfait Valère MBEG). Rien ne semble plus stopper notre chroniqueuse Florence Tsagué dans ses nombreux voyages littéraires, à la rencontre de lecteurs, et ceci depuis la publication de son nouvel ouvrage, "La Porte de Minuit", paru en novembre 2016 aux Éditions l´Harmattan, collection "Encres Noires".

#LaPorte Son nouveau bébé littéraire qui comporte quatre nouvelles poignantes et bouleversantes emportant le lecteur dans les tréfonds d´un univers aux dimensions antagonistes, trouve une résonnance très positive chez ses lecteurs. Un livre de 105 pages qui attache et envoûte celui qui ose ouvrir la porte menant au mystérieux monde de MINUIT. Les raphias dansants, les jarres magiques, le mastodonte voilé, l´Hôtel des Hautes Ambitions, le cadavre pour le remaniement ministériel, le revenant: autant d´histoires à faire dresser les cheveux sur la tête, un livre qui fait l´autopsie d´une société gangrenée par de maux tels que les accidents de route, l´état des hôpitaux, la sécurité, la méritocratie bafouée, le mysticisme... Pour tout dire, "La Porte de Minuit est un thriller captivant, un scénario idéal pour un film d´horreur dont Hollywood a le secret" pour citer notre confrère Parfait Valère MBEG dans son article du 20 Avril 2017 (http://www.camer.be/59580/2:6/france-cameroun-la-porte-de-minuit-par-florence-tsague-les-morts-se-rappelent-a-votre-souvenir.html)

Après Paris, Siegen, Ludwigshafen... l´écrivaine présentera dans le cadre du forum "Phenomenal Women 2017, the Empowerment Stage" son recueil de nouvelles à la plume intense et attachante. Suivra alors une dédicace aux côtés de Claude Wilfried Ekanga Ekanga, auteur de "Des Afriques et des Vers", qui dédicacera également son livre.

Rendez-vous est alors pris pour le 17 Juin à Francfort dans le cadre d´un forum de créativité et d´entrepreneuriat, riche en thèmes, ateliers et activités, sous la houlette de panélistes aux backgrounds admirables. Le tout sera couronné par un dîner "phénoménal".



Forum: Phenomenal Women - Empowerment Stage

Date: 17 Juin 2017 (de 11:30 à 00:00)

Lieu: Mertonstrasse 26-28, 60325 Frankfurt am Main, Bockenheim

Pour plus d´informations, veuillez consulter: https://www.facebook.com/womenforknowledge/



"La Porte de Minuit" est disponible chez son éditeur l´Harmattan, amazon, Fnac et bien d´autres plateformes de vente du livre