Cameroun: Hôpital régional de Buea une femme éventrée… :: CAMEROON Depuis un certains temps, des personnes m’approchent, des familles, des communautés pour me porter des faits, des cas d’injustice, d’oppression parfois de morts d’hommes et divers scandales administratifs.

J’avoue que des fois… je suis atomisé !

#LhôpitalRégional Il y en que je n’ai pas la force de publier…tellement c’est lourd et capable de foutre le bordel. Le tour ci je n’ai pas hésité à publier.

Début avril, Mon ami benjo m’appelle vers minuit pour me dire qu’il a un cas sous la main. Je croyais qu’il me donnait un breaking news, mais il me demandait de prendre cette affaire que je vais vous compter en main.

Il me briefa sommairement. Je perdais le sommeil et je me demandais pourquoi moi ? Alors que lui est juriste.

Le lendemain je rencontrais Nadège Siewe et son cousin Martin Mitterand Djifack.

Ils vont pendant plus de deux heures me relater les faits.

NE VOUS LAISSER PAS EMPORTER PAR LES DETAILS, LISEZ JUSQU’A LA FIN…. UNE VASTE MAFIA ?

Je vous avais déjà annoncé un scandale à Buea. On y est donc !

Attachez vos ceintures !

Une femme enceinte entre à l’hôpital et se retrouve à la morgue le ventre éventré le bébé disparu comme …le crédit internet !

Cette histoire m’a été contée par la sœur de la femme éventrée.

VOICI LES FAITS TELS QUE RACONTé PAR LA FAMILLE DE LA DEFUNTE.

Tout commence dimanche 2 avril vers 16h lorsque le nommé Gway Ignacio appelle sa belle sœur Nadège qui me relate les faits pour les informer du décès de sa compagne Lowé Christine à huit mois de grossesse.

Ayant eu un malaise subite le matin elle sera conduite à l’hôpital Mont Mary puis à l’hôpital régional ou elle décédera à 13h43 et la belle famille informée vers 16h.

Le jeudi d’avant, elle avait fait une échographie et tout allait bien. Le samedi elle était à son boulot. Et dimanche le drame se produit de façon inexpliquée.

En informant la famille, il invite la famille à venir prendre le corps de leur fille puisqu’ils n’étaient pas légalement mariés.

Et la famille de la défunte cherche à savoir qu’en est il du bébé ?

La réponse du Mari << le morguier a enlevé le bébé. J’ai dépensé 60 000 francs. Venez prendre votre corps. J’ai déjà enterré le bébé. >>

Il ne fournit aucun papier pour appuyer ses allégations. Non plus il ne donne des explications sur les circonstances de la mort de sa compagne.

Lundi 3 avril 2017.

La sœur de la défunte se rend à Buea avec son cousin Martin Djifack. Dans la ville où il y a eu ce drame.

Faut souligner que Nadège et sa défunte s?ur sont des orphelines depuis le bas âge.

Elle se rend à la PJ, ou leur plainte a été déposée. L’enquêteur les renvoie chez le procureur pour un mandat d’arrêt pour le mari. Le Mandat d’arrêt est fait et le mari de la défunte sont interpellés.

Dès que Gway Ignacio est interpellé, sa tante Takoh Charlotte intervient. Dans un premier temps elle affirme que son neveu est malade et présente un paquet de thé lipton comme son médicament. Elle affirme que son médecin est à Mutengene et que des fois il délire.

Tête baissée, il répond aux questions des enquêteurs.

Relate les faits.

Il dit : << ma femme a fait l’échographie jeudi tout était ok. Samedi elle a fait la lessive. Dimanche elle a causé avec les voisins. Après avoir mangé elle a fait un malaise. Couchée dans le lit, elle bavait >>

La belle famille va d’abord pensé l’emmener à l’eglise.la défunte et la belle mère donne cinq mille francs pour qu’elle soit conduite à l’hôpital.

Le mari refuse l’argent de sa mère en disant qu’il a de quoi payer les frais d’hôpital de sa femme.

Dans un premier temps, ils vont à l’hôpital confessionnel Mont Mary qui les renvoie à l’hôpital régional.

Arrivés à l’hôpital régional, il voit sa tante et sa mère emmener sa femme pour des soins avec un médecin.

Quelque temps la tante vient lui annoncer que sa femme est morte. Et qu’elle est déjà à la morgue.

On est toujours à la Police judiciaire.

Après avoir entendu les incriminés l’enquêteur demande à Nadège la parente de la défunte qui me relate les faits. Que dis tu à ton beau frère ?

Sa réponse :

Je lui reproche l’information tardive

Je note qu’il m’a dit avoir enterré le bébé, ici devant vous il dit que c’est sa tante.

Je lui demande simplement la vérité. Dans nos cultures à tous on n’enterre pas nos enfants hors de nos villages.

Devant mes paroles, la tante de mon beau va s’exclamer au lieu de s’occuper du gros corps à la morgue, on s’occupe de cette petite chose là.

Mardi 4 avril:

Au parquet la mère de mon beau et sa tante vont se présenter sans mon beau-frère. Evidemment elles racontent qu’il a pris son médicament et ne peut se lever avant 3h de temps. Mais sur pression sa mère l’appelle il répond et se présente. La tante explique au magistrat que son neveu a un problème de santé. Et quand il ne prend pas les médicaments il délire, c’est pourquoi le bébé a été enterré sans lui dire.

La maman de mon beau-frère sans qu’on lui donne la parole se met à genoux en pleurant et demande << comment quelqu’un peut tuer la femme de son enfant ; va –t- il l’épouser ?>> Et sur ceux jure de n’avoir pas été à l’hôpital.

Pour le magistrat du parquet, il y a incompréhension et qu’il faille enterrer la défunte dans la paix. Et elle, la magistrate nous demande ce que nous reprochons à cette famille ?

Notre réponse

1 avoir annoncé le deuil tard

2 ils ont enterré l’enfant sans nous

Et pourquoi un médecin enterre notre bébé sans les formalités d’usage, sans aucun papier ?

Dans les échanges, la tante affirme être incapable de reconnaitre le médecin qui a enterré le bébé. Et puis est ce au médecin de le faire ?

Sur ce la magistrate demande à l’enquêteur d’aller à l’hôpital faire la lumière sur cette affaire.

Sur ceux ils sortent.

Sur le chemin, la belle-mère de ma défunte s?ur m’aborde et me dit :

<< Il ne faut pas gâter la famille. Ils ont déjà deux enfants et ces enfants sont tes enfants. Stp tu es celle qui peut calmer les choses, comme celle qui peut gater.stp retire ta plainte, calme ta famille. C’est ta sœur même père, même mère et les autres sont des tantes et cousins. Et c’est toi qui a le dernier mot. Si les enfants sont bien demain c’est pour toi et c’est pour nous aussi. Stp va calmer ta famille et que l’affaire s'arrête là ; j’ai agi par ignorance. >>

Voici ma réponse :

<<Moi je n’ai aucun problème avec vous. Ce que je veux c’est voir le médecin, cet homme intelligent et assermenté qui enterre un bébé qui ne lui appartient pas. Il répondra de son acte devant la justice. Et même si tu étais ignorante, il devait t’orienter>>

Sa réplique :

<<je lui ai donné l’argent pour faire ce travail, mais je ne connais pas ou il a enterré l’enfant>>

Et moi Nadège sœur de la défunte je lui rétorque:

<< Il nous montrera et on exhumera.il inadmissible qu’on enterre votre enfant comme un déchet>>

La belle mère se fond en excuses...

Toujours ce mardi 3 avril nous sommes à l’hôpital.

Nous sommes dans le bureau du directeur de l’hôpital. Il s’appelle Okoch Enow.

Sont présents enquêteur, morguier, la tante de mon beau frère, sa mère mon cousin et moi.

Le directeur demande au morguier sa version des faits :

Voici ce qu’il dit : << cette dame ( la tante) est arrivée dimanche très tôt avec la fille déjà morte me suppliant de retirer le bébé et de lui donner. Je l’ai fait et elle m’a demandé s’il n’y avait pas une place ici pour l’enterrer. J’ai répondu non mais qu’elle pouvait aller demander au gardien. Ce qu’elle a fait et moi je me suis arrêté là>>

Le directeur de l’hôpital demande à la tante est ce vrai ? Elle répond oui.

L’enquêteur s’exclame : cette dame nous a menti depuis le début de cette enquête>>

L’enquêteur demande au morguier s’il connait ou le bébé a été enterré, il répond non.

Dans une colère incompréhensible le Directeur gifle le morguer en disant : << c’est mon hôpital, tu n’as pas le droit de prendre des décisions à ma place>>

<< l’hôpital n’est pas au courant de cette affaire.>>

<< Quand il y a des cas ou il y a pas d’argent on vient me supplier. Mais pour 2500 il a fait le sale boulot. Monsieur l’enquêteur faites votre travail. Ces deux personnes doivent aller en prison>>

Nous demandons en vain le certificat de genre de mort.

Nous retournons au parquet.

L’enquêteur mesure la gravité de l’affaire et commence à se vexer.

La tante et le gardien sont mis en garde à vue.

Je vous épargne les insultes de la tante en vers ma défunte s?ur..

Mercredi 5 avril :

Nous repartons sur Buea.

L’enquêteur nous reçoit par pure politesse. Et nous raconte.

Le morguier lui a montré là ou a été enterre le bébé avec toute la belle famille sans nous. Seule preuve une video.

Et cette vidéo il veut nous l’envoyer son collège s’exclame :<< tu envoie quoi ? on enterre quelqu4un dimanche et mercredi il y a déjà les herbes dessus comment ?>>

Et l’enquêteur répond, le procureur a validé. Et d’ajouter si on n’est pas d’accord nous saisissons le Sous-préfet.

Ensuite nous apprenons par lui que le gardien a été relâché parce qu’on a jugé qu’il a agit par pitié et par ignorance.

Nous sortons et nous dirigeons à la sous -préfecture. Nous expliquons au

sous-préfet les faits par téléphone il nous oriente à Limbé.

Parce que l’arrondissement de Buea répond à Limbé.

Nous retournons chez le directeur de l’hôpital .il est surpris de nous voir.

A la question de savoir pourquoi le gardien est libre il dit :

<< Il a agit sous la pression de cette femme et par ignorance et il jure n’avoir pas bu une seule bière sur ce cas>>

A la question de savoir si la défunte a été bien enregistrée, il simule qu'il a une intervention chirurgicale et nous éconduit.

Jeudi 6 avril.

Nous saisissons un avocat.

Les pressions commencent à devenir fortes et régulière. Nous menons notre propre enquête.

Et aucun papier n’atteste son passage dans cet hôpital.

Notre sœur ne nous avait jamais dit que son mari était malade

Et l'échographie montre que la maman et le bébé se portent bien.

Vendredi 7 avril.

Nous sommes à Limbé pour déposer une demande d’exhumation à la préfecture. L’agent qui nous reçoit nous indique que la plainte doit être rédigée par un avocat et que par nous mêmes ca coûterait des millions. Nous lui rétorquons que c’est un avocat qui a rédigé. Il exige alors le nom, le cachet et la signature de l’avocat. Et mon cousin appelle l’avocat au téléphone. L’avocat demande a parlé à l’agent de l’Etat. Et lui pose une question << lorsqu’il y a un cas, le plaignant doit forcément avoir un avocat ?

Tout honteux, l’agent nous conduit au secrétariat du préfet ou notre courrier est enregistré et déchargé. Nous rencontrons l’adjoint préfectoral qui nous écoute et nous rassure de ce que le préfet va agir et nous appeler pour l’exhumation. Enfin une brèche, nous sommes un peu soulagés. Mais il n’en sera rien. Au contraire les pressions vont augmenter et on va nous tourner en bourrique.

Il y a des tentatives de nous <<acheter><. On nous fait pression d’enterrer notre sœur. Car en le faisant ca va clore l’affaire. Voilà où s’arrête notre conversation le huit avril.

Entre temps, le 3 mai nous avons tenu un meeting devant l’hôpital régional. Toutes les autorités de la ville sont au courant de ce problème odieux. Le directeur lui il nous dira << s’il n’est plus directeur à cause de nous, il est quand même Professeur d’université>>

Le Préfet a reçu notre demande d’exhumation depuis deux mois, il n’a pas bougé le petiot doigt. Nous avons écris au PM.

Après ce meeting, nous apprendrons que les enquêtes ont été closes depuis le 7 avril par le procureur. Sans que nous soyons ni informés, ni notifiés des conclusions.

Le 23 mai, je me rends à Buea, je reçois des insultes gratuite du Directeur de l’hôpital régional de Buea Okoch Enow : << ne repose plus les pieds dans mon, hôpital, ainsi que votre famille. Vous m’avez créez assez de problème comme ca. Vous feriez mieux de venir retirer votre sœur de mon hôpital.>> Faut reconnaitre que seuls le Maire et le Sous-préfet ont eu de la compassion à notre égard.

MON AVIS :

A ce jour 3 juin 2017, aucune lumière n’es faite. La défunte éventrée est toujours à la morgue. Le bébé introuvable. La jeune et courageuse Nadège Siewé se bat toute seule. Personne n’est inquiétée. Tout est beau, tout est calme ! Le ministre de la santé a été saisi par courrier. La justice. Les autorités administratives et municipales. Personne ne bouge.

Las d’attendre je l’ai orienté vers la presse et jeudi 1er juin, équinoxe à travers Regard social lui a ouvert son antenne. Je lui ai fait quelques recommandations et d’après ses propres dires à equinoxe télé jeudi soir, elle retrouve peu à peu des forces et le moral. Elle est très bien encadrée par un groupe de femmes et d’association.

Nadège courage, le seigneur te fortifie.

Voila tout ce que je pouvais faire : T’écouter, T’assister , te recommander et porter à la lumière tes cris. Et sois rassurée tes larmes et tes cris ne sont pas vains. Tu me disais être de la famille de certains disparus des 9 de Bepanda. Il n’y a pas de hasard. Fais une lecture minutieuse de ce qui t’arrive. Sois rassurée de mon soutien inébranlable. Sois forte ! On est ensemble. Voilà notre Corée du nord, qui broie ses enfants, tue ses compétences, assassine ses valeurs, humilie ses ambassadeurs, promeut l’abomination… Fort heureusement tout a une fin et personne n’est immortelle .