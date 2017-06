Cameroun - Crise anglophone, Tribunal militaire Yaoundé: L’activiste Mancho Bibixy habillé en culotte, pieds nus et menottes aux poings :: CAMEROON L’un des leaders interpellés dans le cadre de la crise qui a secoué la partie anglophone du pays en octobre 2016 est arrivé débraillé au Tribunal militaire ce qui a envenimé le climat qui, déjà délétère avec la sécurité qui également a été renforcée. Le procès a été renvoyé au 29 juin prochain.

#LibertéProvisoire Mancho « BBC » est présenté comme l’un des chefs de file de la révolte est certainement le plus en vue qui a suscité non seulement l’attention du maigre public qui a eu accès en ces lieux, mais surtout son accoutrement qui a intrigué plus d’un. Contrairement aux 5 dernières audiences où l'activiste Mancho Bibixy arrivait au tribunal habillé en tenue traditionnelle du nord-ouest, bras levé en signe de victoire, en chantant, aujourd’hui « l’agitateur » paraissait très affaibli, pâle et ayant perdu quelques kilogrammes, une chevelure qui visiblement n’a pas reçu un coup de peigne depuis belle lurette.

Il était habillé en culotte, pieds nus et menottes aux poings. Selon certaines indiscrétions sieur Mancho observerait une grève de la faim comme beaucoup d’autres manifestants interpellés dans le cadre de cette crise anglophone qui a démarré le 21 octobre 2016. L’on apprendra alors que cette posture aurait été motivée par « Bbc » qui voulait en fait passer un message du ras-le-bol mais surtout démontrer aux organisations de défense des droits de l’homme les conditions de détention et tout ce qui entoure le procès.

Et pourtant Mancho déjà impliqué dans une première affaire et ses compères sont poursuivis pour « Actes de terrorisme, sécession, révolution, insurrection, incitation à la guerre civile».Bbc est également englué dans une affaire taxée d’« actes de terrorisme, rébellion, hostilité à la patrie, dégradations des biens publics, pillage en bande».

Pour ce jour la présidente du tribunal militaire de Yaoundé le colonel Abéga Mbazoa épouse Eko Eko a rejeté la demande de mise en liberté provisoire introduite par le collège d'avocats des leaders anglophones.

