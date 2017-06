France- Cameroun- Diaspora: LES ARTISTES AFRICAINS RENDENT UN HOMMAGE à JOSEPH MOMO "Ils sont venus,ils sont tous là, même ceux du sud...", ces mots d'un illustre chanteur français sont ceux qu'il convient d’emprunter pour qualifier cette rencontre qui eu lieu, récemment,au domicile parisien du chanteur et comédien camerounais,Joseph MOMO.

#CinéasteJean-charlesSmith En haut de l'affiche il y a une vingtaine d'année, le chanteur yéyé des années 70 est aujourd'hui cloué par une longue maladie à son domicile.

Afin de lui permettre de les revoir,tous au même moment, Jeannette,son épouse, a eu l'idée de lui organiser une journée hommage; qui a vu les présences de: les chanteur-Musiciens Samy Massamba,Yves Ndjock, Rato Venance, Frédéric,la colombienne Vanessa, François Coréa, l'ex-basketteuse Maguy Sidibé, le cinéaste Jean-Charles Smith, le Journaliste Jacky Moiffo, l'acteur Greg Germain, le chorégraphe Henri Samba, et bien d'autres.

Durant huit heures d'horloge, ceux-ci ont ravivé de l'espoir dans l'esprit de leur ami, évoquant leur parcours et passés communs, leurs joies et leurs peines.

Bien que très diminué, Joseph Momo n'a pas boudé son grand plaisir et le leur a,d'ailleurs,fait savoir de la plus belles des manières.

La suite en vidéo.